Compliance Officer - Come On Stockholm AB - Administratörsjobb i Stockholm

Come On Stockholm AB / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-242020-08-24Vi letar efter en svensktalande Compliance officer till vårt legal-team i Stockholm. Om du eftersöker en spännande utmaning där du får jobba med kunniga medarbetare för att utveckla dina kunskaper, läs vidare!Som vår nya Compliance Officer kommer du att vara ansvarig för att säkerställa att vi jobbar i linje med svenska lagar och föreskrifter för alla våra brands som är registrerade hos Spelinspektionen inom Comeon Group. Du kommer att undersöka och ta hand om klagomål som eskalerats till tvistlösningsorgan för tredje part och kunna stänga gap som identifierats i genomförda förfaranden.Du kommer också vara ansvarig för den operativa aspekten av våra svenska licenser och samverka med interna och externa stakeholders för att säkerställa att vi är uppdaterade om nya lagar och regler som träder i kraft.Vad kommer dina uppgifter att bli?Du ska hålla dig uppdaterad med nya lagstadgade krav och internt följa upp implementeringen av dessa.Ge assistans när vi tar hand om kunders klagomål internt.Undersöka och skriva utkast på formella svar avseende tredje-parts-dispyter som tagits vidare för tvistlösning.Granska processer och rutiner och se till att de är uppdaterade samt föreslå och driva ändringar vid behovSkriva policys och assistera vid interna och externa revisionerFörbereda rapporter för ledningsgruppen.Sammanställa data för rapporter till SpelinspektionenGå igenom och förbered regler och villkor för våra hemsidorAtt förbereda och utföra utbildningar gällande olika slags regleringar samt Comeon Groups policys och procedurerHjälpa till med generell administrationAssistera Head of Compliance med att sammanställa data och rekommendationer kring förbättringar i linje med lagar och regler.Det är viktigt att du kan flytande svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi ser gärna att du har en juristutbildning och har jobbat med juridik inom onlinespel förut, eftersom du kommer att jobba med just detta.Som person är du bra på att prioritera och har en bra förmåga att jobba under tidspress. Genom din tidigare erfarenhet antar vi att du har en effektiv analytisk förmåga, vilket gör att du är bra på att identifiera potentiella risker, fördelar och påverkan på företaget såsom våra licenser.Vi skulle se det som en fördel om du har jobbat med Jira och andra vanliga IT-verktyg.FörmånerEn konkurrenskraftig lön + bonusar30 dagars semester per årPensionsavsättningar och försäkringarNy laptop och smartphone där allt ingårGeneröst friskvårdsbidragFöretagsevent, After works, frukostar och så klart fredagsölenJag är intresserad, vad gör jag härnäst?Slösa ingen tid! Skicka in din ansökan inklusive CV och personligt brev på engelska där du berättar varför du skulle passa in i denna rollen.Det kan ta ett par veckor att gå igenom din ansökan, men vi lovar att återkomma till dig så snart vi kan.Comeon startade 2008 och vi jobbar hårt för att skapa en häftig upplevelse för våra kunder. Våra anställda innehar en bred portfolio med talanger från hela världen. Comeon har 20+ brands som tillsammans erbjuder onlinecasino, sportsbetting och lotterier och kan användas på både dator, surfplatta och telefon. Gå in på wearecomeon.com för att ta reda på mer om oss och våra brands.Du kanske undrar varför vi heter Comeon? Comeon! är ett uttryck som används globalt och fångar spänningen av spelande helt perfekt! Tänk på sekunderna av spänning när roulettekulan stannar, de sista minuterna av Champions League-finalen eller när det sista kortet läggs på bordet i pokerturneringen. Sekunderna när tiden står stilla och allt rör sig i slow motion, det är då du tänker, viskar eller skriker: Comeon! Cooome OOOON! COOOME OOOOON!Sista dag att ansöka är 2020-10-31Come On Stockholm ABSveavägen 16711346 Stockholm5331578