Commodity Buyer - med fokus på Elektromekanik och sourcing
2025-10-27
Gigstep söker nu en erfaren och affärsdriven Commodity Buyer för ett konsultuppdrag till Axis Communications i Lund. Här kommer du arbetet med att säkerställa leverantörskapacitet och tillgänglighet i högvolymfasen av Axis produkter.
Du kommer att arbeta i en internationell miljö med stort ansvar för att koordinera leverantörssamarbeten, hantera taktiska inköpsinitiativ och bidra till att optimera leveranskedjan - både operativt och strategiskt.
I rollen som Commodity Buyer kommer du att:
Säkerställa att leverantörers kapacitet är i linje med Axis nuvarande och framtida behov
Koordinera leveranser till externa tillverkningspartners (EMS) och Axis interna lager
Hantera operativa utmaningar i leveranskedjan och driva taktiska initiativ såsom leverantörsbyten, lager och andra tillgänglighetsåtgärder
Arbeta nära Commodity Managers och bidra med affärskritisk input till strategier och kapacitetsplanering
Utveckla arbetssätt och metoder tillsammans med en kollegor i samma roll, anpassade efter olika materialkategorier
Du blir en del av Global Sourcing - ett team som ansvarar för att bygga och utveckla en leverantörsbas i världsklass. Fokus ligger på långsiktiga partnerskap, hög leveransprecision och att möjliggöraföretagets fortsatta tillväxt.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för eskalering vid leveransproblem inom elektromekanik och inköpta produkter
Utvärdera och följa upp leverantörers produktionskapacitet
Arbeta proaktivt med riskhantering och processförbättringar
Säkerställa datakvalitet i affärssystem
Bidra till utveckling av leverantörers prestationer inom leveransprecision, flexibilitet och tillgänglighet
Uppdraget innebär cirka 10-15 resdagar per år.
Vi söker dig som:
Har en akademisk examen inom industriell ekonomi, supply chain, inköp eller motsvarande
Har minst två års erfarenhet inom inköp, sourcing eller supply chain - gärna i en internationell kontext
Är analytisk, strukturerad och affärsorienterad med god samarbetsförmåga
Trivs i en dynamisk miljö och har förmåga att agera snabbt och självständigt
Har mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
Har god systemvana, inklusive MS Office och ERP-system
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Gigstep med placering i Lund. Uppdraget är på heltid med start under hösten och initialt 6 månader, med goda möjligheter till övergång till anställning direkt hos kundföretaget. Arbetstiderna är vanliga kontorstider och viss resande (ca 10-15 dagar per år) kan förekomma.
Om Axis Communications
Axis creates network solutions that provide insights for improving security and new ways of doing business. Through continual innovation since 1984, Axis is the industry leader in network video, and offers products and services for video surveillance and analytics, access control, intercom and audio systems.
Axis celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees. Axis commitment to inclusion across gender, age, identity and experience drives us forward. Axis has more than 3,500 committed employees in over 50 countries and collaborates with partners worldwide to deliver customer solutions.
Together, we re-imagine tomorrow Ersättning
