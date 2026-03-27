Commercial Project Manager till Siemens Energy
Skill Kompetenspartner AB / Controllerjobb / Finspång Visa alla controllerjobb i Finspång
2026-03-27
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Söderköping
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-27Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
I rollen som Commercial Project Manager ansvarar du för de kommersiella och finansiella delarna av projektet, med målet att säkerställa lönsamhet, hantera risker och upprätthålla goda kundrelationer. Du arbetar nära projektledaren och representerar Siemens Energy med hög professionalism och integritet.
I rollen kommer du bland annat att:
Vara kommersiell kontakt gentemot kunder, partners och interna samt externa intressenter, såsom banker, försäkringsbolag, skatt, finans, juridik och andra enheter inom Siemens Energy
Hantera projektets risker och möjligheter, inklusive claim management, i nära samarbete med teknisk projektledare
Säkerställa efterlevnad av kommersiella kontraktskrav, inklusive villkor, kassaflöde, garantier, skatter, försäkringar, valutasäkring, budget, uppföljning och rapportering
Säkerställa korrekt bokföring och uppföljning genom att stötta i månadsbokslut samt säkerställa korrekta registreringar i system som SAP och Project Dash
Vid behov stötta business controller-funktionen i finansiell uppföljning och månadsbokslut, för att säkerställa att tidsplaner, finansiella mål och IFRS-krav uppfyllsProfil
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom företagsekonomi, finans eller liknande. Du har god kunskap inom IFRS och svenska redovisningsregler samt erfarenhet från en roll som Commercial Project Manager, gärna inom industri- eller infrastruktursektorn. Erfarenhet av projektfinansiering, inköp, juridik eller trade finance är meriterande.
Du är analytisk, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Samtidigt är du en lagspelare som trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att bygga och utveckla goda relationer med både interna och externa intressenter.
Vidare har du goda kunskaper i MS Office och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i SAP. Du kommunicerar obehindrat på engelska, både i tal och skrift.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Lina Andersson, lina.andersson@skill.se
alt. 011-19 94 64
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7471243-1916196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
)
612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
9822659