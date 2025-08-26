Commercial & Service Lead till Destination Gotland
Trib AB / Kabinpersonaljobb / Gotland Visa alla kabinpersonaljobb i Gotland
2025-08-26
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trib AB i Gotland
, Stockholm
eller i hela Sverige
Destination Gotland söker en Commercial & Service Lead - internt kallad Purser - som vill vara med och leda gästupplevelsen ombord på fartygen mellan Gotland och fastlandet.
Det här är en central ledarroll inom Ombordservice. Som Commercial & Service Lead har du det operativa ansvaret för serviceleverans, försäljning, gästnöjdhet och teamets prestationer ombord.
Tillsammans med teamledare ser du till att bra service blir kommersiell framgång - samtidigt som du skapar en positiv, säker och minnesvärd atmosfär för alla gäster. Rollen ingår också i fartygets säkerhetsorganisation och innebär att du vid behov går in som avdelningschef.
Vi söker dig med dokumenterad och framgångsrik erfarenhet av att leda serviceorganisationer - gärna inom sjöfart, flyg, hotell eller restaurang. Du leder med tydlighet, närvaro och omtanke och har förmågan att inspirera andra att prestera sitt allra bästa med energi och stolthet.
Destination Gotland erbjuder:
En nyckelroll med verkligt operativt ansvar, en unik balans mellan arbete och ledighet (10 dagar på, 10 dagar ledigt), chansen att bidra till ett växande varumärke och gästutbud - samt en säsongsbetonad verksamhet med utrymme för kreativitet, tempo och utveckling.
Tjänsten är på heltid och ombordbaserad med Visby som hemmahamn. Ansök senast den 14:e september 2025. Tillträde enligt överenskommelse.
Trib är ett rekryteringsföretag som hjälper Destination Gotland att tillsätta denna roll. Du söker rollen via Tribs site nedan där du även hittar kontaktuppgifter till ansvarig rekryterare på Trib.
Vi utvärderar och presenterar kandidater löpande, så vänta inte med din ansökan. Du är också varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer om rollen eller processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trib AB
(org.nr 556804-0207) Arbetsplats
Destination Gotland Kontakt
Talent Agent
Mathias Wellström mathias@trib.se 0708116202 Jobbnummer
9477312