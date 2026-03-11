Commercial Manager - Price & Profitability i Stockholm
2026-03-11
Om uppdraget
Vi söker nu en Commercial Manager till ett team som arbetar med Price & Profitability i komplexa affärs- och anbudsprocesser. Rollen är en central del i organisationens kommersiella arbete och innebär nära samarbete med säljorganisationen samt andra interna funktioner.
Du kommer att ingå i så kallade bid core teams där varje affärsmöjlighet drivs av ett dedikerat team. Arbetet omfattar hela processen för att vinna affärer - från marknadsbearbetning och anbudsarbete till prissättning, förhandling och kontraktstecknande. Rollen kan även bidra med kommersiellt stöd under projektens genomförande.
Som Commercial Manager arbetar du nära Product Sales Responsible och bidrar med kommersiell analys, affärsupplägg och strategiska perspektiv kring affären.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att hantera och utveckla de kommersiella delarna av affärs- och anbudsprocesser. Arbetet sker i nära samarbete med både interna specialister och affärsteam.
Du deltar aktivt i bid core teams och har även dialog med kund i samband med affärsprocessen. Rollen innebär ansvar för kommersiella strategier, affärsupplägg samt framtagning av kommersiellt innehåll i anbud och kontrakt.
Arbetet omfattar även analys av lönsamhet och framtagning av prisberäkningar som ligger till grund för interna beslut. Du samverkar med funktioner såsom juridik, finans, treasury och skatteexperter för att säkerställa att alla kommersiella aspekter i affären hanteras korrekt.
Förväntade leveranser
Delta i bid core teams och bidra i kunddialoger kopplat till affärer och anbud
Ansvara för kommersiella strategier och affärsupplägg i affärsprocessen
Ta fram kommersiellt innehåll i anbud och kontrakt
Genomföra lönsamhetsanalyser och kommersiella bedömningar
Ta fram prisberäkningar och beslutsunderlag för interna beslut
Samverka med interna och externa experter inom exempelvis juridik, finans, skatt och treasury
Din profil
Obligatoriska kompetenser
Universitetsutbildning inom finans, ekonomi, teknik eller motsvarande erfarenhet
God förståelse för finansiella principer och affärsanalys
Erfarenhet av arbete med kommersiella frågor i affärs- eller projektmiljö
Erfarenhet av prisberäkningar, affärskalkyler eller lönsamhetsanalys
Mycket god analytisk förmåga
Godkänd säkerhetsprövning krävs innan start
Meriterande färdigheter
Erfarenhet från controllership, treasury eller riskhantering
Erfarenhet av försäljning, anbudsarbete eller affärsförhandling
Erfarenhet av kontrakt och villkorshantering
Erfarenhet av komplexa affärs- eller projektorganisationer
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och affärsorienterad. Du har ett starkt driv och motiveras av att bidra till att vinna affärer. Rollen kräver god samarbetsförmåga, förmåga att hantera komplexa frågor samt ett öga för detaljer.
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid, 100 %
Period: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 31 mars 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
https://www.swaysourcing.com
STOCKHOLM
