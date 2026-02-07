Commercial Finance business partner till Magnum Glassbolaget
Jurek Recruitment & Consulting AB / Controllerjobb / Solna Visa alla controllerjobb i Solna
2026-02-07
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
The Magnum Ice Cream Company, tidigare en del av Unilever, är idag ett självständigt och börsnoterat bolag med en omsättning om cirka 7,9 miljarder euro med varumärken som Ben & Jerrys, GB Glace och Magnum. Vi befinner oss på en spännande tillväxtresa där affärsmannaskap, innovation och ägarmentalitet står i centrum.
Hos oss kombineras tempo och struktur med kreativitet och premiumkänsla. Vi skapar förutsättningar för människor och affär att växa - samtidigt som vi utvecklar glassupplevelser som förvandlar vardagliga stunder till något minnesvärt. För vi vet att livet smakar bättre med glass.
Vill du utvecklas, göra skillnad och vara med och forma framtiden för ett globalt varumärke i förändring, är detta rätt plats för dig
Vill du vara med och driva en av Nordens mest spännande finansiella transformationer i en global organisation? Magnum befinner sig i en start tillväxtfas och genomför just nu en omfattande verksamhets- och systemtransformation.
Nu söker vi en Commercial Finance Business Partner med nordiskt fokus som vill spela en nyckelroll i detta arbete.
Rollen som Commercial Finance Business Partner
Som Commercial Finance Business Partner blir du en central del av transformationsprogrammet OPUS, som utgör den sista fasen i separationen från Unilever. Rollen har ett tydligt nordiskt perspektiv med ansvar för Sverige, Danmark och Finland, där du bidrar till utveckling och framgångsrik implementering av nya arbetssätt och finansiella processer.
Du fungerar som en brygga mellan global design och lokala affärsbehov, med fokus på att säkerställa att den globala ERP-lösningen och Management reporting anpassas och fungerar i de nordiska marknaderna. Rollen rapporterar till OPUS Nordic Finance Business Partner Lead.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Förstå och konvertera den globala finansiella designen till lokala nordiska behov samt identifiera förändringspåverkan
Stötta nödvändiga lokala anpassningar, workarounds och lösningar i både interim- och slutläge
Arbeta med finansiell masterdata samt bidra till utformning av testscenarier ur ett finansiellt perspektiv
Delta i och stötta systemintegrationstester samt genomföra lokala User Acceptance Tests (UAT) för finansprocesser
Samarbeta med OPUS Finance- och Change Management Leads kring förändringsanalys och genomförande av förändringsaktiviteter
Säkerställa att testscenarier genomförs inför utrullning till nordiska team
Ge dedikerat on-site-stöd vid go-live och cutover samt stötta verksamheten under hypercare-perioden
Säkerställa kontinuitet, snabb problemlösning och eskalering av kritiska incidenter vid behov
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Gedigen erfarenhet inom FP&A och Finance Business Partnering
Stark förståelse för finansiella GTM-processer såsom managementrapportering
God förståelse för finansiella grundprocesser och förmåga att jämföra olika modeller, identifiera gap och överbrygga skillnader mellan global design och lokala krav
Praktisk erfarenhet av SAP S/4HANA och centrala finansiella applikationer
Erfarenhet av testning, cutover och transformationsprojekt inom finance eller ERP-implementationer är meriterande
Hög digital mognad och intresse för AI
Mycket goda kunskaper i Microsoft OfficePubliceringsdatum2026-02-07Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är snabblärd person med en förmåga att omsätta ny kunskap i praktiken. Du är lösningsorienterad med både strategiskt och operativt mindset. Det är även viktigt att man för denna roll är resultatorienterad, proaktiv och anpassningsbar samt att man som person trivs i komplexa miljöer i förändring där alla ramar inte ännu är satta.Övrig information
• Flytande engelska i tal och skrift
• Nordiskt språk är meriterandeSå ansöker du
I den här processen samarbetar Magnum Glassbolaget med Jurek och vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Marie Källström, tel. 070 751 93 43 alternativt marie.kallstrom@jurek.se
. Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Är du redo att skapa framtidens glassupplevelse? Ansök nu och bli en del av vår resa!
Detta är en projektanställning på 1 år med start i mars.
Om Magnum Glassbolaget
The Magnum Ice Cream Company is all about growth. Growing our business. Growing our customers' businesses. Growing our people's careers. Growth begins with empowerment. So we free our people to be innovative, responsible entrepreneurs, driven and equipped to give our consumers more amazing products and unforgettable moments - and having fun doing it.
Here's what defines success in our organization :
• We are all about growth
• We operate with speed and simplicity
• We win together with fun
• We boldly innovate to disrupt our industry
• We care and challenge
• We are experts in the Ice Cream Categor
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7171435-1830262". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9729492