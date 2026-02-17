Colestore AB söker 10 taxiförare i Uppsala
2026-02-17
Colestore AB söker 10 taxiförare i Uppsala, Arlanda och Stockholm-området - start 1 mars!
Vi växer och behöver förstärka teamet med 10 nya taxiförare! Vi kör både traditionell taxi samt via apparna Uber och Bolt - perfekt för varierade uppdrag, många flygplatstransporter (särskilt Arlanda) och bra möjligheter till extra körningar.
Om du har giltig taxiförarlegitimation från Sverige kan vi hjälpa dig med ansökan om arbetstillstånd i Sverige. Hos oss får du konkurrenskraftig lön och omfattande försäkringsskydd.
Viktiga krav:
Giltig taxiförarlegitimation från Sverige (krävs för Uber, Bolt och taxi).
Möjlighet att arbeta heltid eller deltid.
Beredd att köra fasta pass om 8-10 timmar.
Våra bilar är godkända för Arlanda (Swedavia/Taxi-zon), Transportstyrelsen och passar utmärkt för körningar via Uber, Bolt och traditionell taxi i Uppsala, Arlanda och Stockholm-området.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Startdatum: 1 mars 2026 (eller enligt överenskommelse - vi söker 10 personer!).
Lön: Fast grundlön + rörlig del (provision från Uber, Bolt och taxiuppdrag).
Arbetsplats: Bas i Uppsala med majoritet av uppdrag till/från Arlanda flygplats, Stockholm city och närområdet.
Vi erbjuder en stabil och trygg arbetsmiljö med fullständiga förmåner (Kollektivavtal med fora försäkringar)- säkerhet, support och bra villkor står i fokus.
Vill du vara med i ett växande bolag och köra med Uber, Bolt och traditionell taxi - med många flygplats- och långkörningar? Ansök nu och börja hos Colestore AB den 1 mars!
Vi söker just nu 10 förare - skicka in din ansökan direkt!
Välkommen till teamet - vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: colestore.ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ColeStore AB
(org.nr 559471-6283)
Fyrisborgsgatan 5 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mohammed Tekinja colestore.ab@gmail.com 0767053839 Jobbnummer
9748697