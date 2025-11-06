Coachgruppen söker karriärcoach/handledare i Stockholm
2025-11-06
Om du är duktig på att bemöta och motivera människor i olika åldrar och med olika bakgrund så ta chansen att bli karriärcoach hos oss!
Coachgruppen är leverantör till Arbetsförmedlingen (insatsen Rusta och matcha) och har dessutom en rad olika kommunala arbetsmarknadsuppdrag. Under de senaste åren har vi varit en av Arbetsförmedlingens mest effektiva leverantörer. Vår uppgift är att vägleda arbetssökande ut i arbete eller studier på ett målinriktat och individanpassat sätt. Sedan start 2014 har vi vuxit organiskt och idag finns vi på 11 kontor i Stockholm, Uppsala och Enköping. Nu är vi i behov av ytterligare karriärcoacher runt om i Stockholm (vi har kontor i Huddinge, Nacka, Globen, Slussen, City, Sollentuna och Väsby). Vi söker dig som är problemlösande, strukturerad och förtroendeskapande.
Coachgruppen är en agil organisation och har en företagskultur som präglas av stort engagemang. Alla vi hjälper har olika behov av stöd, vilket gör arbetet varierande och engagerande. I ditt arbete kommer du främst vägleda arbetssökande under individuella möten men också praktiskt hjälpa till med att bland annat utforma ansökningshandlingar samt leda gruppaktiviteter. I din roll inkluderas även löpande administration och att ta företagskontakter i syfte att matcha dina deltagare ut i arbete. Vi ser gärna att du har vana av att driva självständiga processer och att du har erfarenhet av att bemöta människor med olika bakgrund. Vi tror att du som söker kan ha arbetat inom rekrytering, daglig verksamhet, som yrkes- och studievägledare eller med någon form av handläggning tidigare.
Vi söker dig med utbildning på högskolenivå, minst 120 poäng inom exempelvis personalvetenskap, beteendevetenskap, statsvetenskap eller motsvarande samt minst tre års arbetslivserfarenhet (inget krav på specifik bransch). Ett krav är dock att du har mycket god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Kan du även andra språk ser vi det som en tillgång. Det är meriterande om du har körkort, det är även meriterande om du har arbetat med integration i någon tidigare kontext. Som person är du kommunikativ och inspirerande.
Vi rekryterar löpande och för rätt person kommer det finnas möjlighet till start efter nyår. Vi är öppna för att diskutera omfattningen på tjänsten, mellan 50 - 75 % (kan öka med tiden). Preliminära arbetstider: 8:30 - 13:00.
Ansökan sker via mejl (jobb@coachgruppensverige.se
).
Coachgruppen kan erbjuda dig en betydelsefull roll i ett expanderande företag med ett härligt gäng kollegor. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: jobb@coachgruppensverige.se
