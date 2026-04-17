Coachande senior ställföreträdare till Förvaltarenheten
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Tjänsten är en tidsbegränsad deltidsanställning (50 %) till och med 31 december 2026. Tillträde sker den 6 maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Välkommen till oss
Nu utvecklar vi förvaltarenheten vidare, och söker en (coachande) senior ställföreträdare med flerårig erfarenhet av arbete som ställföreträdare (god man/förvaltare).
Vår verksamhet riktar sig till vuxna stockholmare i behov av förvaltare/god man med särskild kompetens och erfarenhet. Vi träder in när en ideell god man eller förvaltare inte kan ge det stöd som behövs. Du känner till att arbetet som ställföreträdare sker på uppdrag av och i nära samverkan med överförmyndarförvaltningen, och styrs huvudsakligen av föräldrabalkens bestämmelser samt tingsrättens beslut.
Förvaltarenheten är en del av arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad, och en av enheterna inom ekonomistaben.
På enheten arbetar 15 ställföreträdare, en administratör och en verksamhetsutvecklare. Enheten leds av en enhetschef. Arbetsplatsen är belägen i Stockholms city.
Vi erbjuder
Hos oss på arbetsmarknadsförvaltningen blir du en del av en dynamisk arbetsplats med flera viktiga samhällsuppdrag. Hos oss får du flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet att delvis arbeta hemifrån.
Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner här
Din roll
Det här är en möjlighet för dig som vill använda din fleråriga erfarenhet till att bidra till vidareutveckling av en samhällsviktig verksamhet. Som coachande senior ställföreträdare kommer du att vara ett stöd i ställföreträdarnas dagliga arbete. Tillsammans med övriga på enheten kommer du att bidra till arbetssätt som stärker vår verksamhet riktade till stockholmare som behöver vårt professionella stöd.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
flerårig erfarenhet av att i din roll som ställföreträdare mött människor med en problematisk livssituation och svåra sociala situationer.
erfarenhet av coachande arbetssätt.
relevant examen från universitet eller högskola, exempelvis inom juridik, statsvetenskap, ekonomi eller socialt arbete, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
erfarenhet av utveckling av arbetssätt.
god kunskap om lagstiftning inom området, exempelvis föräldrabalken, SoL och LSS
flerårig erfarenhet av att hantera juridiska och ekonomiska frågor.
utmärkt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
erfarenhet av samarbete med myndigheter.
Du som person
Du delar gärna med dig av dina erfarenheter, är inkännande och agerar professionellt. Ditt tillvägagångssätt är sakligt och strukturerat. Du har ett öppet och positivt förhållningssätt till andra. och bidrar till en positiv stämning i arbetsgruppen.
Du söker hit för att du vill dela med dig av din kompetens och kunskap som ställföreträdare och för att göra skillnad för de huvudmän som är aktuella hos oss.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten. Publiceringsdatum2026-04-17Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som vi värdesätter för att vara med och driva utvecklingen på enheten. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och höra hur just du vill bidra till förvaltarenheten.
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
121 26 STOCKHOLM-GLOBEN Arbetsplats
Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Ekonomistaben, Förvaltarenheten Kontakt
enhetschef
Ritwa Övergaard ritwa.mattsson.overgaard@stockholm.se 08-50835224 Jobbnummer
9860082