Coach (vikariat) till vår dagliga verksamhet i Alvik
2025-10-21
Vill du jobba i direkt socialt arbete genom att stötta personer med funktionsvariationer till utveckling? Nu söker vi en coach till daglig verksamhet i Alvik på vikariat till september -26. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Om rollen Arbetet innebär att du stöttar personer med autism, intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till utveckling. På Nytidas dagliga verksamhet har vi en huvudinriktning; den individuella.
Att verksamheten är individuellt utformad är överordnat allt annat. Vi utgår ifrån personens behov, intressen, motivation och framför allt resurser. Därför varierar verksamheten från person till person. En stark önskan hos de flesta är att knyta eller återknyta kontakten med arbetslivet. För att hela livet ska upplevas som meningsfullt behövs det ofta någonting mer. Det kan handla om att få utvecklas genom fysisk aktivitet, utbildning, hantverk, eller att bara få träffa andra för att umgås och samtala om allt det som är livet. I dina arbetsuppgifter ingår även att tillsammans med klienten sätta mål, planera och dokumentera utifrån aktuell genomförandeplan samt ha kontakter med handläggare och nätverk.
Om Alvik Verksamheten ligger i Alvik strand, nära till både tvärbana och tunnelbana.
Vi söker nu vikariat under föräldraledighet i 9 månader med möjlighet till förlängning. Du har en enhetschef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig. Din erfarenhet och kunskap Du har gymnasial utbildning inom vård och omsorg, exempelvis som undersköterska, barnskötare. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete som exempelvis socionom, arbetsterapeut eller liknande samt erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor, är ansvarskännande och har personlig mognad. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra arbetstagares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap
Det här erbjuder vi: * Grundutbildning och vidareutbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära när du tillsvidareanställs inom Nytida. * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden * Ledarskapsutbildade chefer nära dig * En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare * Karriär- och utvecklingsmöjligheter * Friskvårdsbidrag och skobidrag
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Vikariat till september 2026 Arbetstider och tjänstgöringsgrad: dagtid, heltid Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: enl. överenskommelse Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Sista dag att ansöka är 2025-11-03 (urval sker löpande) För mer information kontakta: sofia.fredriksson@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Om du vill läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Lisa Sjölund lisa.sjolund@nytida.se 086258249 Jobbnummer
9567650