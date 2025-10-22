Coach till Arbetsmarknadsenheten i Upplands Väsby kommun
2025-10-22
Vi söker en ny coach till arbetsmarknadsenheten med fokus på unga vuxna mellan åldrarna 16-66.
Är du en strukturerad person som förstår värdet av goda relationer? Tveka då inte att söka denna roll och få chans att bli vår nya kollega!
Vi erbjuder dig
På Arbetsmarknadsenheten jobbar vi tillsammans med vårt gemensamma uppdrag att få våra huvudpersoner att komma vidare i arbetslivet eller i studier. Vi har nära samarbete både inom enheten och med externa parter. Vi har en närvarande och stöttande ledning samtidigt som vi har mycket stor frihet att själva lägga upp vårt arbete.Publiceringsdatum2025-10-22Om företaget
På Arbetsmarknadsenheten arbetar 20 personer i olika arbetsgrupper och insatser. Vi arbetar dels på uppdrag av ekonomiskt bistånd, dels på uppdrag direkt från våra huvudpersoner. Vi erbjuder stöttning och vägledning individuellt och i grupp. Du kommer att ingå i vår arbetsmarknadsgrupp med åtta kollegor som arbetar med deltagare mellan 16-66 år.Om tjänsten
Som coach på arbetsmarknadsenheten så stöttar du individer enskilt och i grupp. Du har nära kontakt med deltagare som behöver stöd samtidigt som du befinner dig i ett sammanhang med kollegor som jobbar mot samma mål. I uppdraget ingår att tillsammans med deltagare planera, genomföra och följa upp insatser. I tjänsten ingår också att dokumentera och administrera i våra verksamhetssystem.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• Minst treårig högskoleutbildning inom beteendevetenskap eller motsvarande inom vägledning, psykologi och socialt arbete
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Goda kunskaper i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du:
• Har kunskap om NPF diagnoser och psykisk ohälsa
• Har erfarenhet av att jobba mot arbetsgivare
• Kan prata fler språk än svenska och engelska
• Har B-körkort (B)
• Har vana av att hålla gruppaktiviteter/workshops samt utbildning/erfarenhet av Motiverande samtal, Supported Employment och Supported Education.
Som person är du strukturerad genom att du självständigt kan planera och lägga upp ditt arbete. Vidare är du trygg och relationsskapande vilket för oss innebär att du är öppen och ödmjuk inför deltagarnas livssituation. Vi tror dessutom på att du behöver vara kreativ för att passa i rollen, det genom att du bidrar till såväl verksamhetens utveckling som att du kan anpassa ditt arbete individuellt utifrån deltagarnas behov.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/272". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Marcus Ingemarsson 0851802572 Jobbnummer
9569152