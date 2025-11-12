Coach med inriktning ungdomar och unga vuxna, Kramfors kommun
2025-11-12
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Denna tjänst finns inom kommunens Arbetsmarknadsenhet - som arbetar för att hjälpa människor närmare arbetslivet.
Vi samordnar och genomför insatser som bygger på både statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik. Målet är att stärka individens möjligheter att få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden eller att börja studera - och därigenom kunna försörja sig själv och minska risken för utanförskap.
Arbetsuppgifter
Syftet med projektet är att minska ungdomsarbetslösheten i Kramfors kommun genom att fler individer i målgruppen 20-29 år går vidare till arbete eller studier. Projektet ska markant öka förutsättningarna för ungdomar att effektivt och hållbart närma sig sysselsättning och på sikt bidra till minskade samhällskostnader för ekonomiskt bistånd, aktivitetsersättning och andra stödformer.
Tjänsten som coach är en projektanställning under 2026, med möjlighet till förlängning.
Som coach ger du stöd till unga som behöver hjälp att ta steget mot utbildning eller arbetsliv. Du bidrar till att hitta lösningar på individuella utmaningar och främjar personlig utveckling. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat enskilda samtal, praktikplaceringar, uppföljningar, företags- och studiebesök samt gruppverksamhet. Med ett lösningsfokuserat arbetssätt stöttar du deltagarna strukturerat och strategiskt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som exempelvis beteendevetare, socionom eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsfrågor, särskilt inom kartläggning, vägledning och coachning.
God lokal kännedom om kommunens näringsliv och föreningsliv är en fördel, då praktikplaceringar sker inom både kommunens verksamheter och det lokala näringslivet. Erfarenhet av samverkan med myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland är också meriterande.
Som person är du lösningsfokuserad, har lätt för att skapa meningsfulla kontakter och samarbeta med andra. Du visar respekt för individers olikheter och har förmåga att motivera och engagera dem du möter. Du har tålamod och förståelse för att varje individ har unika behov och förutsättningar. Du trivs med att arbeta i förändring och ser utmaningar som utvecklingsmöjligheter och en god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Vi förutsätter att du har god datavana, då arbetet innebär användning av olika digitala verksamhetssystem.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Urval sker löpande.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
