CNC-tekniker/produktionstekniker | Lenova Produktions AB | Markaryd
Är du redo att forma framtiden inom CNC-teknik? Hos vår kund i Markaryd får du chansen att växa i en dynamisk miljö, där teknik och innovation står i centrum. Bli en del av ett passionerat team och bidra till produktionen av högkvalitativa produkter där din expertis gör skillnad.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Som CNC-tekniker/Produktionstekniker kommer du att programmera och rigga CNC-maskiner, leda förbättringsarbete, mäta och verifiera detaljer samt läsa och tolka ritningar för att säkerställa en effektiv och kvalitativ produktion hos vår kund.
Om digVi söker dig som
Har erfarenhet av att programmera CNC-maskiner.
Besitter viss kunskap och förståelse om skärande bearbetning, inklusive svarvning och fräsning.
Är tekniskt nyfiken, noggrann och lösningsorienterad.
Trivs i verkstadsmiljö och har ansvarskänsla för ditt arbete.
Värdesätter samarbete och kvalitet och bidrar till en positiv stämning i teamet.
Meriterande
Det är meriterande om du kan tillverka färdiga detaljer från ritningsunderlag.
Har avancerad kunskapsnivå i skärande bearbetning.
Erfarenhet av CAM-programmering, exempelvis Edgecam eller andra CAM-system.
Förmåga att programmera i G-kod, såsom Fanuc, Mitsubishi eller Siemens.
Kunskap i CMM-mätning med system som Wenzel eller Quartis.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta bemanning.vaxjo@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7102614-1903713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Markaryds kommun
285 31 MARKARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9808942