CNC-tekniker med CAM-fokus, forma framtidens båtar!
Xamera AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Nyköping Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Nyköping
2026-07-10
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Vill du ha en nyckelroll i en modern produktionsmiljö där du får arbeta med avancerad CNC-bearbetning, kompositmaterial och utveckling av framtidens båtar? Vi söker en erfaren CNC-tekniker med fokus på CAM-beredning till ett innovativt produktionsbolag i Nyköping. Här får du stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt, metoder och produktionslösningar i nära samarbete med erfarna kollegor.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att ta fram produktionsunderlag och CNC-program till företagets maskinpark med två femaxliga fräsar. Maskinerna används för att fräsa allt från formar och fixturer till färdiga komponenter. Du planerar och utvecklar bearbetnings- och fixtureringsmetoder samt deltar i standardiserings- och metodutvecklingsarbete för att optimera produktionen. Du arbetar även med kalkylering och verifiering av tillverkningsprocesser för att säkerställa att kapacitet och kvalitet uppnås.
En viktig del av arbetet är bearbetning av avancerade kompositmaterial, framför allt kolfiber- och glasfiberkompositer. Du samarbetar löpande med konstruktion, verktygsförare och produktionstekniker för att skapa effektiva CNC-program och fixturlösningar. Rollen är central i produktionen och innebär att du till stor del driver CAM-beredningen självständigt. På sikt kan du också få stötta och lära upp en ytterligare person i arbetet.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av CNC-fräsning och CAM-beredning, gärna med erfarenhet av femaxlig bearbetning. Du har goda kunskaper i CAD/CAM-system och är van att arbeta med CNC-styrsystem. Erfarenhet av SolidWorks och/eller Mastercam är meriterande. Du har sannolikt en bakgrund inom produktionsteknik eller verkstadsarbete med inriktning mot maskinbearbetning, och en teknisk utbildning som CNC-tekniker eller är ingenjör.
Erfarenhet av kompositbearbetning är meriterande, men inte ett krav. Det är också meriterande om du har arbetat med mätteknik, kvalitetskontroll eller digital mätutrustning för att verifiera geometrier på större produkter.Publiceringsdatum2026-07-10Dina personliga egenskaper
Du är en person som tar ansvar, arbetar strukturerat och är noggrann i ditt arbete. Eftersom rollen innebär ett stort mått av självständighet behöver du kunna ta egna initiativ, fatta beslut och driva arbetet framåt när problem uppstår. Du är kommunikativ och trivs med att samarbeta, men har också förmågan att identifiera frågor, ställa rätt frågor och lyfta förbättringsförslag. Vi tror att du har ett genuint teknikintresse och en positiv inställning till en vardag där arbetssätt och lösningar utvecklas löpande. Du behöver kunna kommunicera flytande på svenska eller engelska, både muntligt och skriftligt.
Vi erbjuder
Du blir en del av en toppmodern och hållbar produktionsmiljö i en ny fabrik i Nyköping. Företaget erbjuder en platt organisation, stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetsmetoder tillsammans med erfarna kollegor. Det finns även möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling inom produktionsteknik och komposittillverkning.
Praktisk information
Tjänsten är placerad i Nyköping och företaget har ett behov av att tillsätta rollen i närtid. För rätt kandidat kan processen gå snabbt.
Känner du igen dig i beskrivningen av tjänsten? Då ser vi fram emot din ansökan!Kontaktperson för detta jobberik.bjarterot@xamera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7973055-2097392". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://jobb.xamera.se
611 34 NYKOPING Arbetsplats
Xamera Jobbnummer
10000048