CNC-Operatörer till RZ Zampart
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlstad
2026-02-26
Trivs du i produktionen men vill ha nya utmaningar, bättre maskiner och ett starkt team? Hos RZ ZamPart får du stabilitet och utveckling i ett framtidsdrivet företag.
CNC-OPERATÖRER TILL RZ ZAMPART
Trivs du i produktionen men längtar efter nya utmaningar, bättre maskiner och ett starkare lag omkring dig? Hos RZ ZamPart får du både stabilitet och utveckling - i ett företag där erfarenhet värdesätts och framtidstro genomsyrar allt vi gör.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Vi söker nu ytterligare erfarna CNC-operatörer som vill vara en del av ett växande företag med en hög teknisk nivå och stark gemenskap.
Du kommer att arbeta med moderna CNC-maskiner där du riggar, ställer och övervakar tillverkningen. Du bidrar aktivt till en stabil och effektiv produktion genom att arbeta med felavhjälpning, justering och processtänk - och genom att dela med dig av dina kunskaper till kollegor.
Som CNC-operatör hos RZ ZamPart blir du en nyckelperson i vårt dagliga arbete med att leverera högkvalitativa komponenter i rätt tid till våra kunder. Arbetsuppgifterna kan variera mellan bearbetning, mätning, tvättning, packning och truckkörning, beroende på produktionens behov.
Här får du arbeta i ett stabilt företag där kvalitet och förbättringsarbete står i centrum - och där din yrkesskicklighet gör verklig skillnad.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och yrkesstolthet. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har flera års erfarenhet som CNC-operatör, gärna med vana av fleroperationsmaskiner eller liknande
Är noggrann, engagerad och har ett genuint intresse för produktion och förbättringsarbete
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Bidrar till en positiv arbetsmiljö och delar med dig av din kunskap
Hos RZ ZamPart arbetar vi nära varandra och värdesätter samarbete, engagemang och ansvarstagande. Vi har dessutom en bred mångfald bland våra medarbetare - både vad gäller kön, bakgrund och ålder - vilket vi vet gör oss starkare och mer innovativa.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som CNC-operatör är en direktrekrytering där du blir anställd av RZ ZamPart. Arbetstiderna är i grunden 2-skift eller ständig natt/helgskift. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisas dit.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anders Andersson via anders.andersson@eterni.se
073-8617254 eller Adam Fransson Mörk via adam.f.mork@eterni.se
eller 073-8617253.
Plats: Karlstad
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 2-skift alt. ständig natt-/helgskift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Rz Zampart AB Kontakt
Anders Andersson anders.andersson@eterni.se Jobbnummer
9764431