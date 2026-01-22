CNC-operatörer till kundföretag i Finspång!
2026-01-22
*
Är du en CNC-Operatör som söker nya utmaningar?Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Vi söker omgående flera erfarna CNC operatörer till flera av våra kunder i Finspångs kommun och omnejd.
Företagen verkar inom skärande bearbetning, enstyckstillverkning i styrda maskiner. I arbetet ingår det både fräsning och svarvning i fleropsmaskin, i Mazatrol styrsystem.
Du arbetar brett i din roll som operatör, från ritning till färdig detalj med efterföljande kvalitetskontroller och mätningar.
Arbetstider: Skift/dagtid
Start: Enligt överenskommelse
Uppdraget planeras pågå tillsvidare där det finns möjlighet att erbjudas anställning hos kundföretaget.
Vi söker dig som
Industriteknisktutbildning med inriktning CNC teknik.
Har dokumenterad arbetslivserfarenhet inom området och arbetat med fleropsmaskiner/svarvning/fräsning.
Goda kunskaper i ritningsläsning.
Körkort B och tillgång till bil.
Har du även kunskaper inom CAD/Gibbscam är det mycket meriterande men ej ett krav.
Som person ser vi att du är noggrann, driven, ansvarstagande, kommunikativ samt besitter en god samarbetsförmåga. Du bör kunna jobba såväl självständigt som i grupp. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Montico Hr Partner AB
Montico HR Partner AB Kontakt
Anna Edholm anna.edholm@montico.se 013-24 86 31 Jobbnummer
9699366