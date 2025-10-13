CNC-operatörer till företag i Karlskoga
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlskoga Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlskoga
2025-10-13
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Karlskoga
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
CNC-OPERATÖRER TILL FÖRETAG I KARLSKOGAPubliceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Vi söker just nu nya kollegor till vår kunds tillverkning och som vill vara med och växa tillsammans med företaget. Vi erbjuder dig intressanta och stimulerande arbetsuppgifter i ett företag som står inför en spännande framtid där din insats kommer att spela en viktig roll för vår framgång. Du kommer att jobba tillsammans med ett trevligt, kunnigt och dedikerat team där du också blir en viktig del för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt. Vi arbetar i flera olika styrsystem och vårt affärssystem är Monitor. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att innebära:
Svarvning, fräsning, omriggning/omställning mellan nya och gamla artiklar samt övervakning av företagets CNC-maskiner
Analysera och utvärdera mätresultat
Rapportering av utfört arbete
Utföra daglig skötsel och underhåll av maskiner/utrustning och byta verktyg
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har en CNC-utbildning, några års arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av att arbeta med datorer. Vi söker dig som är en serviceinriktad, ansvarstagande och ordningsam person med ett stort engagemang och förmåga att prioritera uppgifter. Du är den som presterar det lilla extra, drivs av goda resultat, är kvalitetsmedveten och noggrann. Vidare är du en person som gillar samarbete och som kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.OM TJÄNSTEN
Alla skift kan förekomma, så som nattskift, helgskift, 2-skift samt dagtid. Tjänsten som CNC-operatör är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på 6 månader med god chans till förlängning. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Tjänsten innebär arbete som innehåller försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap. Om du har dubbelt medborgarskap måste detta anges vid ansökan. Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Kontakt
Anders Andersson anders.andersson@eterni.se Jobbnummer
9553439