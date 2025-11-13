CNC-operatörer till Atlas Copco - för dig som vill växa med tekniken
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Atlas Copco utvecklar produkter med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873 i Stockholm, där huvudkontoret finns än idag, och har kunder i fler än 180 länder.
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Atlas Copco utvecklar produkter med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873 i Stockholm, där huvudkontoret finns än idag, och har kunder i fler än 180 länder.
Atlas Copco Tierpverken tillhör affärsområdet Industriteknik och tillverkar avancerade industriverktyg som drivs av el eller tryckluft. En stor andel av kunderna finns inom bilindustrin, men kunder finns inom många segment, allt från klockor till vindkraftsverk monteras med produkterna som levereras från Tierpverken. Atlas Copco Tierpverken är en av världens mest effektiva produktionsenheter av industriella el och tryckluftsverktyg, och arbetar kontinuerligt med Lean och ständiga förbättringar.
Är du fortsatt nyfiken på vilka Atlas Copco är? Mer information finns på www.atlascopcogroup.comArbetsuppgifter
Är du en erfaren CNC-operatör som vill ta dig an nya utmaningar i arbetslivet? Om du är en initiativtagande och driven person med intresse för Atlas Copcos verksamhet tror vi att det är dig vi söker!
Som CNC-operatör hos Atlas Copco i Tierp kommer du att spela en viktig roll i produktionen av komponenter till företagets högkvalitativa verktyg. Du arbetar i CNC-styrda maskiner där svarvning, fräsning och ibland slipning ingår. Vissa tjänster kan även innehålla moment som värmebehandling eller ytbehandling. Du ansvarar för riggning av maskiner, genomför kvalitetskontroller och viss programmering. Arbetet är varierande och tekniskt utmanande, med goda möjligheter till utveckling - både i rollen och inom företaget.
Eftersom arbetstiderna kan variera och skiftgång förekommer, är det viktigt att du är flexibel och trivs med att arbeta i olika skift.Profil
Vi söker dig som har en utbildning inom CNC och har arbetat som CNC-operatör i några år. Du har goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik samt har erfarenhet av CNC-programmering.
Vi ser att du som söker tjänsten har högt kvalitetstänk, är noggrann och arbetsvillig. Du trivs med att ta egna initiativ och har en positiv attityd. Ditt intresse för teknik är stort och du trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med teoretisk problemlösning.
Specificera gärna i din ansökan vilka typer av maskiner och styrsystem du har erfarenhet av, samt varför du är intresserad av att arbeta på Atlas Copco.Så ansöker du
Känns det här som nästa steg i karriären för dig? Vad kul! Då vill vi gärna att du skickar in din ansökan på vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt, dock senast 2025-12-07. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta tove.roslund@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
