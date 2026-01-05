CNC-operatörer sökes till Landqvist Mekaniska
Är du en noggrann och driven CNC-operatör som vill utvecklas i ett stabilt företag? Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll och arbeta i en tekniskt avancerad miljö.Om tjänsten
Som CNC-operatör ansvarar du för att förbereda och övervaka fleroperationsmaskiner under produktion samt genomföra enklare justeringar i program vid behov. Kan du redan, eller är du villig att lära dig programmering kan den möjligheten finnas. Tjänsten kan till viss del anpassas efter din kompetens. Rollen som CNC-operatör är flexibel då både stora och små serier förekommer.Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och är motiverad till att utvecklas i din roll. På arbetsplatsen är du noggrann och värdesätter kvalitet i allt du gör. Du trivs också med att samarbeta med kollegor i en positiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
• Utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom CNC-bearbetning
• Kunskap i ritningsläsning
• Körkort & bil
Önskad starttid: Efter överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Det finns goda möjligheter till övergång till Landqvist Mekaniska för rätt person.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Om företaget
Grunden till Landqvist Mekaniska skapades redan 1929 i form av en lokal smedja. Sedan slutet av femtiotalet har en stor del av verksamheten utgjorts av legotillverkning bl.a. inom varvs-, pappers- och fordonsindustrin.
Idag arbetar vi åt cirka 200 kunder runt om i Sverige och dessutom även med viss export. Våra produkter återfinns inom vitt skilda verksamhetsområden som truckar, transporthantering, båtar, processindustrin m.fl. Över 70 års erfarenhet av metallförädling till industrin, automotive och byggindustrin har givit oss stor erfarenhet av skärande bearbetning.
Våra hörnstenar är att använda modern teknik tillsammans med duktig och motiverad personal. Det säkerställer att vi kan erbjuda våra kunder vad man förväntar sig av oss, avseende kvalité, leveranssäkerhet till rätt pris. Sedan februari 2012 ingår vi i Midway-koncernen.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
