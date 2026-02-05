CNC-operatörer sökes till kund utanför Borås, ta nästa steg i karriären!
2026-02-05
Om kundföretaget
Har du erfarenhet av CNC-styrda maskiner och söker en utvecklande roll med varierade arbetsuppgifter? Nu söker vi en engagerad CNC-operatör till vårt kundföretag utanför Borås.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör kommer du att:
• Övervaka maskin och säkerställa så att produktionen flyter smidigt.
• Ställa, programmera och byta verktyg
• Fylla på material och utföra kontrollmätningar.
• Arbeta med olika typer av fräsar, svarvar och slipmaskiner
Arbetstiden är förlagt till tvåskift med start enligt överenskommelse.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som är en noggrann och kvalitetsmedveten person och som tar ansvar för ditt arbete. Du arbetar strukturerat med god förmåga att planera och prioritera. Du har en vilja att utvecklas och bidra till förbättringar, trivs både med samarbete och självständigt arbete och levererar med hög kvalitet.
För att lyckas i rollen som CNC-operatör hos vår kund, ser vi gärna att du:Kvalifikationer
• Har utbildning och/eller industriell erfarenhet av CNC-styrda maskiner.
• Är van vid att programmera och ställa maskiner.
• Har goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik.
• Har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
• Körkort och tillgång till bil.
Meriterande:
• Vana vid kvalitetskontroller och arbete enligt uppsatta toleranser.
• Erfarenhet av mätutrustning såsom skjutmått, mikrometer m.m.
• Kunskap om bearbetning av mässing och/eller stål.
Låter detta som något för dig? Då väntar en spännande roll där du får använda din kompetens och göra skillnad i produktionen ute hos kund!Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1257". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Jobbnummer
