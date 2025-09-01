CNC-operatörer sökes - Kvällsskift måndag till torsdag
2025-09-01
Om tjänsten
Vi söker nu CNC-operatörer till kunds verksamhet verksamhet i Arendal. Tjänsten innebär kvällsarbete måndag till torsdag, arbetstiden är förlagd 15:00-23:00, med fredagar lediga perfekt för dig som vill ha en långhelg varje vecka! Även om det inte är en heltidstjänst, ingår betald rast och matpaus.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med både 3-axliga och 5-axliga CNC-maskiner, där Haas-maskiner är en stor del av produktionen. Det är viktigt att du kan programmera och köra maskinerna självständigt. Har du tidigare erfarenhet av Haas är det en klar fördel.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som är noggrann, självgående och har god vana av CNC-arbete. Du behöver också ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse, eftersom arbetet kräver tydlig kommunikation och läsförståelse i ritningar och instruktioner.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.
