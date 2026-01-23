CNC-operatör till växande företag i Helsingborg
Är du intresserad av att arbeta på ett växande företag inom CNC-produktion i Helsingborg? Då kan detta vara något för dig! De arbetar med allt från prototyper till volymtillverkning. Med expertis inom svarvning, fräsning och kuggfräsning med särskild expertis inom rostfritt stål samt brons- och mässingslegeringar.
Du kommer arbeta i ett team på ca 4 personer.
Arbetstiderna är förlagt 07.00-15.30 måndag-fredag med möjlighet för flexibilitet.
Anställningen gäller från omgående start och löper åtminstone till augusti.Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör hos vår kund kommer du bland annat att arbeta med att:
svarning och fräsning av metall
programmera och ställa maskiner
övervaka och kontrollera maskin samt produkt
utföra egenkontroller och kvalitetskontroll
byta verktyg samt genomföra underhåll av maskiner
föra dokumentation och arbeta med materialhantering
Profil & bakgrund
Vi söker dig som:
har minst 1-2 år tidigare erfarenhet av CNC-styrda maskiner, gärna erfarenhet med svarvning och fräsning av metall
är kvalitetsmedveten, noggrann och trivs med att arbeta i ett litet team
vill utvecklas inom tillverkning och produktion i en modern industrimiljö
Vi söker dig som inte bara har rätt kompetens, utan även rätt inställning. Personlig lämplighet och förmågan att fungera väl i team är avgörande för rollen.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
