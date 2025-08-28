CNC-operatör till kundföretag i Norrköping!
2025-08-28
*
Vill du ta nästa steg i din karriär som CNC-operatör?Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Vi söker nu omgående en skicklig CNC-operatör till en av våra kunder i Norrköping. Vi letar efter dig som är trygg i arbetet med fleroperationsmaskiner - eller har gedigen erfarenhet som CNC-svarvare med Mazatrol-styrsystem.
Kundföretaget har lång erfarenhet av mekanisk bearbetning och är idag en renodlad legotillverkare. Med bred kompetens inom flera tillverkningsområden levererar de allt från unika prototyper och verktyg till stora serier av högkvalitativa detaljer.
Arbetstider: Dagtid
Start: Enligt överenskommelse
Uppdraget planeras pågå tillsvidare där det finns möjlighet att erbjudas anställning hos kundföretaget.
Vi söker dig som
Har en industriteknisktutbildning med inriktning CNC teknik.
Flerårig arbetslivserfarenhet inom svarvning/fleropsmaskiner.
Goda kunskaper i att ha arbetet med Fanuc- och/eller Mazatrol-styrsystem
God kunskap i ritningsläsning
Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
B körkort och tillgång till bil
Som person ser du dig själv som driven, strukturerad och nyfiken.
Utöver detta delar du Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar.
Känner du att du passar in på ovanstående? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
