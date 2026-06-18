CNC-operatör till kundföretag i Norrköping!
Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Norrköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Norrköping
2026-06-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
*
Vill du ta nästa steg i din karriär som CNC-operatör?Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Vi söker nu omgående en skicklig CNC-operatör till en av våra kunder i Norrköping. Vi letar efter dig som har gedigen erfarenhet som CNC-fräsare med fanuc-styrsystem.
Kundföretaget har lång erfarenhet av mekanisk bearbetning och är idag en renodlad legotillverkare. Med bred kompetens inom flera tillverkningsområden levererar de allt från unika prototyper och verktyg till stora serier av högkvalitativa detaljer.
Arbetstider: 2 skift
Start: Enligt överenskommelse
Uppdraget planeras pågå tillsvidare där det finns möjlighet att erbjudas anställning hos kundföretaget.
Vi söker dig som
Har en industriteknisk utbildning med inriktning CNC teknik.
Goda kunskaper i att ha arbetet med Fanuc styrsystem
God kunskap i ritningsläsning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Flerårig arbetslivserfarenhet inom främst fräsning
Som person ser du dig själv som driven, strukturerad och nyfiken.
Känner du att du passar in på ovanstående? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Ståthögavägen 48 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Montico Kontakt
Anna Edholm anna.edholm@montico.se Jobbnummer
9969738