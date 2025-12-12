CNC-operatör till anrikt företag i Eskilstuna
2025-12-12
Vi söker dig som söker en utmanande roll inom industriell produktion och har kompetens inom CNC och programmering? Vi letar efter en engagerad och noggrann person som är intresserad av produktion av mindre serier. I detta företaget får man stor frihet och möjlighet att växa.
Arbetsuppgifter och Ansvar som CNC-operatör med Programmeringskunskaper
• Till viss del programmera själv, ställa in och köra CNC-styrda maskiner för tillverkning av komponenter.
• Utföra kontroller och justeringar av maskiner samt säkerställa att utfört arbete uppfyller krav på tolerans och kvalitet.
• Bidra till ett tryggt och rent arbetsklimat och arbeta enligt företagets säkerhetsrutiner.
Krav och Kvalifikationer för Tjänsten som CNC-operatör med Programmeringskunskaper
• Erfarenhet av att programmera och köra CNC-maskiner inom svarvning och fräsning.
• Förståelse för ritningsläsning, arbetsinstruktioner och kvalitetskontroller.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för produktionens olika moment.
• God samarbetsförmåga och vilja att stötta kollegor vid behov.
Meriterande Erfarenheter och Personliga Egenskaper
• Flexibel inställning och förmåga att snabbt anpassa sig till nya arbetsmoment.
• Kommunikativ och samarbetsinriktad med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
• Tidigare erfarenhet att jobba med Mazak maskiner.
Tjänsten är till att börja med en visstidsanställning som kan övergå i en anställning hos kunden.
Är du redo för nästa steg i din karriär inom CNC-teknik och programmering? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt digitala rekryteringssystem. Vi hanterar ansökningar löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB
Mattias Höglund mattias.hoglund@bestbemanning.nu 0721440060
9641167