CNC-operatör till 2-skift - möjlighet för både nybörjare och erfarna!
Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sunne Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sunne
2025-08-25
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Sunne
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
För kunds räkning har vi nöjet att presentera en spännande möjlighet hos ett ledande företag inom sin bransch. Med mer än 40 års erfarenhet i branschen har företaget skapat en gedigen arbetsprocess för att förse kunder över hela världen med sina produkter.Arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av CNC-svarvning eller har du nyligen gått industriprogrammet och vill ta nästa steg i din karriär? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker dig som har grundläggande kunskaper i CNC-svarvning - antingen genom utbildning eller tidigare arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av Fanuc-styrsystem. Har du truck- och/eller traverskort är det ett plus. Arbetstiderna är 2-skift med tillträde omgående.Profil
Vi välkomnar både dig som är ny i yrket och dig med mer erfarenhet. Det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att utvecklas!
Vi har löpande rekrytering till denna tjänst, ansök därför direkt för att inte missa din chans!
Om Industrisupport
Denna platsannons avser en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag. I slutskedet av rekryteringen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com Jobbnummer
9475024