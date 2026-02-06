CNC-operatör/ställare sökes för Nattskift till kund i Alvesta-området
Tjänsten innefattar att tillverka komponenter i CNC-styrda maskiner.
Då slutprodukten har höga kvalitetskrav innebär det att du genomför olika typer av mätningar. Arbetsuppgifterna kräver att du kan läsa och förstå ritningar och arbetsinstruktioner. I arbetet ingår att utföra:
Verktygsbyten
Måttkompensering
Förebyggande underhåll
Enklare reparationer samt återrapporteringProfil
Du har verkstads- och industribakgrund och har goda kunskaper eller erfarenhet av produktion inom skärande bearbetning.
Vi söker dig som har fallenhet för matematik och problemlösning samt ett intresse att vilja lära nya saker. Som person är du kvalitetsmedveten och noggrann. Du är en lagspelare och jobbar för att nå gruppens uppsatta mål och du har en vilja att utvecklas tillsammans med företaget.
Mer om K-Bemanning
K-Bemanning är ett lokalt auktoriserat Bemanningsföretag som rekryterar och hyr ut både kollektivpersonal och tjänstemän. Vi har bemannade kontor i Gislaved och Värnamo. K-Bemanning har 20 års erfarenhet av bemanning, rekrytering och hyrrekrytering. Vi tillhandahåller även truck-, travers-, liftutbildning samt utbildning inom mätteknik/ritningsläsning. Vi är givetvis ett auktoriserat bemanningsföretag och har även en R-licens. Det innebär att vi är ett rekommenderat företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom vår organisation.
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Julia Lundgren via julia@k-bemanning.se
