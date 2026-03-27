CNC-operatör sökes till tekniskt avancerad verkstadsproduktion
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Mjölby Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Mjölby
2026-03-27
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Mjölby
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Ödeshög
Publiceringsdatum2026-03-27Beskrivning
Är du en CNC-operatör som trivs i en tekniskt avancerad produktionsmiljö där precision och kvalitet står i fokus? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande CNC-operatör till ett uppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin.
I rollen kommer du att arbeta med komplex bearbetning i moderna maskiner där noggrannhet, struktur och säkerhet är avgörande. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa en stabil och effektiv produktion.
Vi söker dig som vill bidra till hög kvalitet i tillverkningsprocessen och som trivs med att arbeta lösningsorienterat i en verkstadsmiljö.Dina arbetsuppgifter
I rollen som CNC-operatör ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
Programmering och inställning av CNC-maskiner
Säkerställa att produktionen genomförs enligt plan
Utföra egenkontroller av tillverkade detaljer
Märkning och dokumentation efter avslutad operation
Rapportera avvikelser samt bidra med förbättringsförslag
Genomföra förebyggande underhåll enligt fastställda rutiner
Säkerställa korrekt informationsöverföring vid skiftbyte
Hantera avfall och kemikalier enligt gällande riktlinjer
Bidra till en resurseffektiv produktion genom ansvarsfull användning av material och energi
Vid behov delta i andra verkstadsrelaterade arbetsmoment
KvalifikationerSkall-krav
Erfarenhet av arbete som CNC-operatör
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar och tillverkningsunderlag
Erfarenhet av programmering och inställning av CNC-maskiner
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet från verkstadsindustri eller tyngre produktion
Erfarenhet av förbättringsarbete i produktionsmiljö
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller ovanstående skall-krav.Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och arbetar på uppdrag hos vår kund. Uppdraget planeras att starta snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Arbetet är förlagt till skiftarbete.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Galleria Kvarnen (visa karta
)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9824383