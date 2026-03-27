CNC-operatör sökes till tekniskt avancerad verkstadsproduktion

2026-03-27


Beskrivning
Är du en CNC-operatör som trivs i en tekniskt avancerad produktionsmiljö där precision och kvalitet står i fokus? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande CNC-operatör till ett uppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin.
I rollen kommer du att arbeta med komplex bearbetning i moderna maskiner där noggrannhet, struktur och säkerhet är avgörande. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa en stabil och effektiv produktion.
Vi söker dig som vill bidra till hög kvalitet i tillverkningsprocessen och som trivs med att arbeta lösningsorienterat i en verkstadsmiljö.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som CNC-operatör ingår bland annat följande arbetsuppgifter:

Programmering och inställning av CNC-maskiner

Säkerställa att produktionen genomförs enligt plan

Utföra egenkontroller av tillverkade detaljer

Märkning och dokumentation efter avslutad operation

Rapportera avvikelser samt bidra med förbättringsförslag

Genomföra förebyggande underhåll enligt fastställda rutiner

Säkerställa korrekt informationsöverföring vid skiftbyte

Hantera avfall och kemikalier enligt gällande riktlinjer

Bidra till en resurseffektiv produktion genom ansvarsfull användning av material och energi

Vid behov delta i andra verkstadsrelaterade arbetsmoment

Kvalifikationer - Skall-krav
Erfarenhet av arbete som CNC-operatör

Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar och tillverkningsunderlag

Erfarenhet av programmering och inställning av CNC-maskiner

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt

Meriterande
Erfarenhet från verkstadsindustri eller tyngre produktion

Erfarenhet av förbättringsarbete i produktionsmiljö

Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller ovanstående skall-krav.

Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och arbetar på uppdrag hos vår kund. Uppdraget planeras att starta snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Arbetet är förlagt till skiftarbete.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7462346-1917669".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arbetsplats
Jobbnummer
