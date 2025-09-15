Cnc-Operatör, Sigi Europe, Ängelholm
2025-09-15
Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör arbetar du med att stansa kundspecifika specialartiklar i stansmaskin. Du ansvarar för att ställa och programmera maskinen.
Arbetet är förlagt dagtid.
Kvalifikationer, erfarenheter och personliga egenskaper
Vi söker därför dig som har gått en verkstadsteknisk utbildning eller YH-utbildning inom relevant område. Du har några års erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter och behärskar programmering och ställning av maskinen för att minimera svinn samt effektivisera produktion. Du har truckkort och vana att köra B1-B2. Du behärskar ritningsläsning och är flytande i svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig
Som konsult hos oss arbetar du i ett spännande uppdrag hos vår kund och får erfarenhet som utvecklar din kompetens och ditt nätverk. Du har en konsultchef som du har en tät och nära dialog med, som säkerställer att du är nöjd i din anställning samt i uppdraget hos vår kund. Vi har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.Så ansöker du
Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se.
Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta Andreas Lindin på and@jksgoup.se
eller 0709-68 30 31.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om SIGI Europe
Step into the world of SIGI Europe, where we develop, produce, market, and sell innovative solutions under our Hymo and Marco brands. From our Ängelholm factory's top-quality production to our customer-centric approach, we are committed to creating value for our customers across the region. Explore how our collaborative efforts play a vital role in SIGI's global success. Så ansöker du
