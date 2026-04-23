CNC-operatör med CAM-kompetens till Östrand & Hansen i Bankeryd
2026-04-23
Östrand & Hansen finns beläget i Bankeryd, nordväst om Jönköping. Vi är ett företag med lång tradition av konstruktion och tillverkning av pressverktyg, automationslösningar och specialmaskiner. Redan 1974 lämnade det första verktyget vår fabrik för leverans till kund. Men vårt arbete omfattar inte bara konstruktion och tillverkning. Vi tar även ansvar för service- och reparationstjänster, ger råd, idéer och fungerar som bollplank när det gäller att effektivisera kundernas produktion. Det senare har blivit en allt viktigare del i våra kundrelationer. Tillsammans kan vi på ett tidigt stadie se förutsättningarna och lösa eventuella problem knutna till det aktuella projektet. Läs mer på www.ostrand-hansen.se
Östrand & Hansen har en stor efterfrågan på sina komplexa plåtformande följdverktyg från flertalet branscher. Nu rekryterar vi en erfaren CNC-operatör som självständigt och i team ansvarar för att programmera, bearbeta och färdigställa våra kunders önskemål men också detaljer till våra automations- och specialmaskiner.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som CNC-operatör arbetar du dagligen med lågvolymsdetaljer i olika material. Utifrån orderspecifik ritning planerar du ditt arbete och säkerställer att arbetet uppnår de kvalitetskrav som ställs.
Nedan är huvudsakliga arbetsuppgifter för rollen:
• Ställa och programmera NC-styrda maskiner, både fräs och svarv.
• Bearbeta detaljer i olika material, t.ex. stål, aluminium och mässing
• Kvalitetsyna och kontrollera färdiga detaljer
• Delta i och komma med förslag på förbättrande åtgärder för avdelningen
Din Profil
• Du har mångårig erfarenhet av bearbetning av lågvolymsdetaljer i NC-styrda maskiner där du självständigt programmerat och kvalitetssäkrat dina jobb.
• Du har kunskap och erfarenhet i CAM-programmering.
• Vi tror att du har ett genuint intresse för teknik, gillar att lösa problem samt har ett driv och en vilja att förstå och ta in ny kunskap.
• Du är ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten
• Du är nyfiken, engagerad, samarbetsvillig och bidrar med positiv energi till gruppen.
• Vi vill att du har god IT-förståelse och erfarenhet från ett större affärssystem
• Du som söker har goda kunskaper i Svenska samt Engelska i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet från att ha arbetat i EdgeCam
• Erfarenhet från Svarvning
• Travers- och Truckkort
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper där vi tror att teknikintresse, rätt inställning och attityd är viktiga ingredienser för din framgång och avdelningens utveckling på kort och lång sikt. I vår maskinpark finner du följande maskiner: DMG Mori DMU75, Okuma Multus B300W, Okuma MA60 och en Okuma Genos.
Arbetet är förlagt på dagtid och placeringsort för rollen är på fabriken i Bankeryd.
Vad erbjuds du hos Östrand & Hansen?
Hos Östrand & Hansen erbjuds du en stimulerande och utmanande tjänst hos ett företag i yttersta framkant inom sitt kompetensområde och får jobba med marknadens främsta verktyg, systemstöd och maskinpark. Affärssystemet vi använder är Jeeves. Du erbjuds bra utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling och villkor i en företagsgrupp där teamets och individernas mående och utveckling är viktigt.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljung Kompetensförsörjning AB
https://www.ljungkompetens.se
Gjuterigatan 9
)
553 18 JÖNKÖPING Arbetsplats
