CNC-Fräsare till RZ HB Mekaniska
Temp-Team Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-06-08
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RZ HB Mekaniska är en mekanisk verkstad och har under årens lopp utvecklats till att bli en mycket avancerad och modern maskinverkstad som tar upp konkurrensen med Sveriges allra bästa maskinverkstäder. RZ HB Mekaniska AB är ett helägt dotterbolag till RZ Gruppen. Verksamhetsområdena omfattar, fräsning och svarvning av prototyper och korta serier, långseriefräsning, maskinbyggnation, montering samt plåt och svets.
Är du fräsare och vill jobba hos en attraktiv arbetsgivare med en avancerad och modern maskinpark? Då kan detta vara ett jobb för dig. RZ HB Mekaniska söker just nu en duktig fräsare till sin verkstad i Mölnlycke.
Som fräsare kommer du att arbeta i en CNC-fräs där dina arbetsuppgifter kommer omfatta ritningsläsning, fräsning av korta och medelstora serier samt programmering.Publiceringsdatum2026-06-08Profil
Du som person är självständig, noggrann och kvalitetsmedveten. Du är en problemlösare och har öga för detaljer. Personlig lämplighet kommer värderas högt vid tillsättningen av denna tjänst. Vi ser gärna att du även har:
Några års erfarenhet som CNC-fräsare och av programmering
Verkstadsutbildning eller motsvarande
Bra att veta!
Tjänsten är i utgångsläget en inhyrning via oss på Temp-Team med möjlighet till anställning hos kund. Som Temp-Team konsult omfattas du av gällande kollektivavtal och din konsultchef håller löpande kontakt för att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Ansökan!
Sök tjänsten som CNC-fräsare redan idag. Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten redan innan sista ansökningsdagen. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-mail. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Elnaz Memarian, på Temp-Team Rekrytering & Bemanning.
Varmt välkommen in med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Temp-Team Sverige AB
(org.nr 556630-5420), https://hbmek.se/
435 44 MÖLNLYCKE Arbetsplats
RZ HB Mekaniska Verkstad AB Kontakt
Leveransansvarig
Elnaz Memarian elm@temp-team.se +460733983140 Jobbnummer
9951828