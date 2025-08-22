CNC-FMS OP med en konstnärlig precision till Kvicksund
2025-08-22
CNC-operatör - FMS-nivå med konstnärlig precision i aluminium
Har du passion för teknik, form och perfektion? Då är detta mer än ett jobb - det är en möjlighet att bli en del av ett företag där varje komponent i aluminium bär spår av hantverk, innovation och yrkesstolthet.
Du får arbeta hos ett tekniskt ledande företag som genom generationer har förfinat aluminiumbearbetning till en konstform. Med en unik kombination av traditionellt svenskt hantverk och avancerad CNC-teknik har aluminium blivit företagets signaturmaterial. Här tillverkas både prototyper och serier med högsta precision. Aluminium är inte bara ett material - det är ett uttryck för kvalitet, innovation och teknisk excellens.
Företaget är pionjärer inom bearbetning av aluminiumgjutgods och legeringar - material som kräver djup teknisk förståelse och fingertoppskänsla. Resultatet är komponenter som ofta beskrivs som tekniska konstverk, med en finish som närmar sig det konstnärliga.
I rollen som CNC-operatör kommer du att självständigt ställa, programmera och köra CNC-maskiner (3-5 axlar), bearbeta aluminiumgjutgods med hög precision, utföra mätning och kvalitetskontroll enligt ritning och toleranser, samarbeta med produktion och gjuteri för att optimera arbetsflöden samt bidra till förbättringsarbete inom produktion, säkerhet och arbetsmiljö.
Maskinparken inkluderar HURCO (WinMax), MATSUURA (Fanuc), MORI SEIKI (MAPPS/Fanuc), HERMLE (Heidenhain) och NIIGATA (Fanuc). Maskinerna har upp till 5 axlar, varvtal upp till 18 000 rpm och upp till 48 verktygsplatser.
Vi söker dig som har erfarenhet av fleraxlig CNC-bearbetning i små till medelstora serier, kunskap i CAM-programmering (WinMax, Fanuc, Heidenhain), god ritningsläsning och vana vid mätverktyg (mikrometer, skjutmått, CMM), erfarenhet av aluminiumlegeringar och gjutgods, samt förståelse för hur värmebehandling påverkar material. Du bör ha god teknisk engelska och förmåga att samverka internationellt.
Som person är du självgående, ansvarstagande, kommunikativ, samarbetsvillig, noggrann och lösningsorienterad. Referenser kommer att begäras.
För att stärka din ansökan ser vi gärna att du bifogar arbetsgivarintyg som bekräftar tidigare anställning, arbetsuppgifter och anställningstid, samt rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare eller personer i ledande befattning. Dokumenten ska vara tydligt signerade och daterade, utfärdade av personer med god insyn i din tidigare yrkesroll och relevanta för den tjänst du söker.
Vi värdesätter särskilt referenser som visar att du är tydlig i både tal och skrift, samarbetsvillig och lösningsorienterad i team, samt ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Hos Bemano AB är du aldrig bara en resurs - du är en viktig del av helheten. Vi erbjuder kollektivavtal via Svenskt Näringsliv och Almega, tjänstepension via SAF-LO, försäkringar (TGL, AGS, TFA, FPT), delpensionspremie via Fora, friskvårdsbidrag enligt lokal överenskommelse, strukturerade utvecklingssamtal och tydliga arbetsmiljöriktlinjer. Vi är en inkluderande arbetsplats där mångfald är en styrka och vi har nolltolerans mot arbetslivskriminalitet och oetiskt beteende.
Med över 20 års erfarenhet inom bemanning vet vi att varje individ har sin egen resa. Hos oss får du trygghet, respekt och långsiktighet - oavsett om du söker jobb eller söker personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
ansökning endast per e-post till Chivai@bemano.se
E-post: Chivai@bemano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC Kvicksund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemano AB
Långängsvägen 8 (visa karta
635 32 KVICKSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chivai L Chivai@bemano.se Jobbnummer
9472396