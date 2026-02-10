CNC- och maskinoperatörer till uppdrag hos Siemens Energy
Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Finspång
2026-02-10
Vi söker nu maskinoperatörer och CNC-operatörer för uppdrag hos vår kund Siemens Energy i Finspång. Oavsett om du har lång erfarenhet eller är i början av din karriär inom industrin, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Vi söker nu skickliga CNC- och maskinoperatörer till Siemens Energy i Finspång. Du kommer att arbeta i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö, där olika former av skärande bearbetning står i fokus. Arbetsmomenten kan innefatta fräsning, svarvning, borrning, gängning och andra bearbetningar i både manuella och datorstyrda (CNC) maskiner.
Som operatör ansvarar du för att säkerställa hög precision och kvalitet i det dagliga arbetet. Du erbjuds en varierande vardag där säkerhet, struktur och noggrannhet är centrala delar. Målet är att leverera färdiga komponenter vidare i produktionsflödet på ett säkert, effektivt och kvalitetssäkrat sätt. För detta uppdrag gäller ständig natt som arbetstid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan exempelvis bestå av:
• CNC-bearbetning och/eller manuell maskinbearbetning enligt ritning och instruktion
• Kvalitetskontroller och mätning av komponenter
• Omarbetningar vid eventuella avvikelser
• Materialhantering med truck och travers inom arbetsområdet
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett tekniskt intresse, ett högt säkerhetstänk och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Beroende på uppdrag kan specifika krav variera, men generellt ser vi att du möter följande kvalifikationer:
• Erfarenhet av CNC-bearbetning eller arbete som maskinoperatör inom industriell produktion
• Kunskap i ritningsläsning och mätteknik
• Vana att arbeta med höga krav på precision och kvalitet
• Ett prestigelöst, metodiskt och strukturerat arbetssätt
• Ett starkt säkerhetsfokus - arbetet kan innebära hantering av tunga detaljer
Truck- och/eller traverskort är meriterande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Christian Stenborg via Christian.Stenborg@adecco.se
eller Jennie Karlsson via Jennie.Karlsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Christian Stenborg christian.Stenborg@adecco.se Jobbnummer
9734405