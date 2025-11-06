CNC- & robottekniker till IAC Hultsfred
Nu söker vi en erfaren CNC- och robottekniker till International Aluminium Casting i Hultsfred (IAC).
Företaget är specialister på gjutning av aluminium och magnesium
På IAC är säkerhet, kvalitet, utveckling och hållbarhet viktiga ledord i verksamheten.
IAC grundades år 1922 och är ett legotillverkande aluminiumgjuteri som genom lång erfarenhet byggt upp en gedigen kompetens för kokill- och pressgjutning. Här jobbar man med allt från gjutämnen till färdiga produkter där skärande bearbetning, ytbehandling och montering ingår.
Företagets vision är att bli det ledande aluminiumgjuteriet i Sverige inom såväl pressgjutning som kokillgjutning. IAC har idag flera fabriker som förser kunder över hela världen med högkvalitativa produkter.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Tjänsten kommer antingen vara via Montico i form av bemanning eller direkt anställning hos IAC.
Blir det bemanning är målet att det sedan ska övergå i en anställning direkt på företaget på sikt.
En CNC- och robottekniker på IAC ansvarar för programmering, inställning och körning av CNC-maskiner och robotceller. Rollen är även en central del i det dagliga produktionsarbetet, där effektivisering, problemlösning och kvalitet står i centrum.
I rollen ingår också att vara en värdefull supportfunktion i produktionen samt deltagande och engagemang i företagets förbättringsarbete.Dina arbetsuppgifter
• Programmering, uppställning och körning av CNC-styrda maskiner
• Programmering och felsökning av våra robotceller
• Ritningsläsning, mätning och kvalitetskontroller
• Medverka i underhåll, felsökning och förbättringsarbete
• Samarbete med övriga funktioner för effektiv tillverkning
Vi söker dig som
IAC önskar att du som söker har dokumenterad erfarenhet av CNC-arbete. Stort plus är om det är inom gjuteriindustri.
Kravprofilen i övrigt:
• Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
• Förmåga att självständigt ställa och programmera maskiner
• Erfarenhet av Mazak-maskiner är ett krav, kunskap om Brother-maskiner är meriterande
• Dokumenterad erfarenhet av robotprogrammering
• God kunskap och teknisk förståelse för automationslösningar
• Erfarenhet av CAD/CAM-beredning är mycket meriterande
Som person är det en fördel om du är tekniskt intresserad och är en lagspelare som funkar väl i samarbete med andra.
Varmt välkommen med din ansökan!
