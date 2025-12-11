CNC Operatör till världsledande industriföretag i Nacka området
2025-12-11
Academic Resource söker nu en CNC operatör till ett världsledande industriföretag i Nacka området.
Tjänsten är en direktrekrytering för kunds räkning, start enligt överenskommelse.
Arbetstider: Heltid, dagtid.
Som CNC Operatör du blir en viktig del i att skapa precision på mikrometernivå och vara med i hela processen, från riggning och programmering till kvalitetskontroll.
Är du intresserad och vill veta mer? Du är varmt välkommen att ansöka!
Ditt uppdrag
Rigga, programmera och köra CNC-styrd maskiner.
Mäta och säkerställa kvalitet på detaljer i nära samarbete med våra mättekniker.
Bidra till en produktion där millimeterprecision gör världsskillnad
I början av din anställning kommer du få en gedigen utbildning kring tjänsten som kommer ge dig tillräcklig färdighet att kunna utföra arbetet i frihet under ansvar.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Tidigare erfarenhet som CNC Operatör eller likvärdigt
• Goda kunskaper i Svenska och Engelska.
Vi erbjuder
Ett spännande jobb med avancerad tillverkning i teknikens absoluta framkant
Möjligheten att utvecklas inom CNC-programmering, mätteknik och produktionsteknik
En arbetsmiljö där noggrannhet, teamwork och innovation står i centrum
Om Academic Resource
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn. Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans, samt HR. Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm & Uppsala.Så ansöker du
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: SRCO0625
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att maila: rekrytering.lifescience@academicresource.se
we take you further!
