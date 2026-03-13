CNC operatör till framgångsrikt företag i Ljungby
2026-03-13
CNC-operatör - dagtid - Ljungby
Vi söker en engagerad CNC-operatör till ett framgångsrikt företag i Ljungby. Du kommer att arbeta med svarv och fräs och ansvara för att programmera, ställa och köra din maskin. Maskinerna styrs till största del av Fanuc-system.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Programmering och körning av CNC-maskiner
Svarv- och fräsarbete
Ritningsläsning och kvalitetskontrollerKvalifikationer
Erfarenhet av CNC
Vana vid programmering
God ritningsläsning
Meriterande
Erfarenhet av Fanuc
Monitor, GibbsCam
Truck- och traverskort
Arborrverk (eller vilja att lära)Dina personliga egenskaper
Du är engagerad, ansvarstagande och ödmjuk med ett stort tekniskt intresse.Övrig information
Arbetstid: dagtid
Stabil arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
