CNC operatör till framgångsrikt företag i Ljungby

Jobcenter in Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ljungby
2026-03-13


CNC-operatör - dagtid - Ljungby

Vi söker en engagerad CNC-operatör till ett framgångsrikt företag i Ljungby. Du kommer att arbeta med svarv och fräs och ansvara för att programmera, ställa och köra din maskin. Maskinerna styrs till största del av Fanuc-system.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Programmering och körning av CNC-maskiner
Svarv- och fräsarbete
Ritningsläsning och kvalitetskontroller

Kvalifikationer
Erfarenhet av CNC
Vana vid programmering
God ritningsläsning

Meriterande
Erfarenhet av Fanuc
Monitor, GibbsCam
Truck- och traverskort
Arborrverk (eller vilja att lära)

Dina personliga egenskaper
Du är engagerad, ansvarstagande och ödmjuk med ett stort tekniskt intresse.

Övrig information
Arbetstid: dagtid
Stabil arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobcenter in Sweden AB (org.nr 559028-7412)

Arbetsplats
Jobcenter Recruitment

Kontakt
Gunilla Johansson
gunilla@jobcenter.se

Jobbnummer
9797065

