Cloetta söker godisplockare till Sandviken- helg tillsvidaretjänst!
Cloetta Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sandviken
2026-01-30
Starka varumärken, varierande arbetsuppgifter, intressanta utmaningar och ett stort eget ansvar är några av de saker som kännetecknar att vara butikskonsulent inom Cloetta Sverige!
Vill du vara med i ett vinnande team? Är du en person som vågar att ta ansvar och ge det lilla extra för att nå våra gemensamma mål? Motiveras du av att skapa resultat som göra skillnad? Då kan du vara den kandidat vi söker.
Cloetta har en stark position på den svenska konfektyrmarknaden med många välkända varumärken inom förpackat godis samt egna lösviktskoncept både på godis- och snacksprodukter vilket gör oss till en stor och viktig leverantör till handeln. Till Sandviken söker vi nu butikskonsulent som ska ge service och ta hand om våra kunder på området.
Som butikskonsult kommer du att bli en del av ett starkt team bestående av andra butikskonsulter, vår säljorganisation och en teamledare som ansvarar för regionens alla butikskonsulenter. Vi arbetar med starka varumärken och många gånger är det inte långt från idè till handling. Som person är du positiv och ser möjligheter snarare än begränsningar.
Vi förväntar oss att du är ordningsam, har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, är villig att anstränga dig det lilla extra och dessutom vill utveckla dig personligen.
• kan skapa och upprätthålla goda relationer med kunder
• ha motivation att göra skillnad
• är strukturerad och ansvarsmedveten samt resultatinriktad
• har hög energinivå, humor och kan vara en aktiv spelare i ett lag
• bor i det aktuella området eller omnejd, har B-körkort och egen bil (fyllda 18 år)
Vi erbjuder:
• ett spännande, flexibelt och självständigt arbete
• vi tillämpar Handels kollektivavtal
• lön enligt Handels kollektivavtal samt körersättning med egen bil
Primära uppgifter:
• påfyllning, service, städning och produktbeställning av lösviktkoncept
• påfyllning och exponering av Cloettas övriga produkter.
Anställningsvillkor
Tjänsten börjar med en provanställning som går över till en tillsvidaretjänst på 3 timmar varannan lördag. Det kommer att planeras in utbildning där man samåker med en ordinarie konsulent. Om man vill arbeta fler timmar så finns det alltid möjlighet att arbeta extra vid toppar och andra behov.
Har du tidigare erfarenhet mot dagligvaruhandeln eller har jobbat i butik är detta ett plus.Publiceringsdatum2026-01-30Så ansöker du
Vill du också jobba i ett företag med stolta medarbetare med lång erfarenhet? Skicka då in din ansökan senast den 26 januari 2026.
Vi jobbar med löpande urval så ansök gärna direkt. Frågor besvaras av vår teamledare Sari Mäki-Mantila och tillträde är enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Cloetta har en stark position på den svenska konfektyrmarknaden. I Cloettas förvärv av Candyking 2017 ingick även Pickalot, ett plockbolag som sedan starten 2007 varit experter på pick & mix-hantering. Pickalot är idag Cloettas egna plockbolag som utför uppdrag för varumärkena CandyKing, Parrots samt Cloettas egna koncept inom pick & mix. Cloetta Sverige ingår i Cloetta-koncernen med verksamhet i flera länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Välkommen att läsa mer på http://www.cloetta.se
http://www.cloetta.se och http://www.cloetta.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikskonsulent Sandviken". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cloetta Sverige AB
(org.nr 556674-9155)
811 30 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
pickalot Jobbnummer
9713295