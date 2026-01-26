Cloetta söker godisplockare till påsk & sommar i Karlstad MO!
2026-01-26
Vad kan vi erbjuda dig?
Vill du ha ett arbete med varierande arbetsdagar och positiva möten? Vill du ha ett fritt och självständigt arbete?
Dina framtida arbetsuppgifter
Du ser till att lösvikts- och naturgodis avdelningar är välfyllt och ser säljande ut i butik. Man utför löpande rengörings rutiner och att göra beställningar ingår också i arbetsuppgifterna. Det är ett aktivt arbete där dagarna går fort. Du kommer att arbeta med att fylla på produkter som du hämtar på butikens lager. Du representerar Cloetta när du är ute i butik både för butikens personal och deras kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett positivt, engagerande och trevligt bemötande och som förstår att goda relationer med butikerna är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete. Arbetet sker i butiksmiljö och är fysiskt. Det krävs effektivitet, ordningssinne, styrka och förmåga att planera, ta eget ansvar och att kunna arbeta självständigt. Samtidigt måste du vara flexibel och ha förmåga att lösa uppgifter med kort varsel. Hos oss får du utbildning och förutsättningar för att lyckas.
Har du tidigare erfarenhet mot dagligvaruhandeln eller har jobbat i butik är detta ett plus.
Körkort (B) och tillgång till egen bil är ett krav!
Även tillgång till egen Smartphone för tidrapporteringssystem.
Anställningsvillkor
Vi söker extra personal under påsken (vecka 13-15)
Vi erbjuder deltidsanställning som timanställd under påskperioden. Arbetstimmar och arbetsdagar varierar mellan veckorna. Våra uppdrag är oftast förlagda på vardagar mellan kl. 08.00-17.00, men även helger kan förekomma.
Inför påsken planerar vi även in utbildningsdagar under vecka 11-12 där man samåker med en ordinarie konsulent.
Intresserad av sommarjobb?
Om du redan nu vill boka upp dig som vikarie inför sommaren finns den möjligheten. Skriv gärna i din ansökan om du även är intresserad av att arbeta under sommaren
Vill du också jobba i ett företag med stolta medarbetare med lång erfarenhet? Skicka då in din ansökan senast den 23 februari 2026.
Vi jobbar med löpande urval så ansök gärna direkt. Frågor besvaras av våra Teamledare. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Cloetta har en stark position på den svenska konfektyrmarknaden. I Cloettas förvärv av Candyking 2017 ingick även Pickalot, ett plockbolag som sedan starten 2007 varit experter på pick & mix-hantering. Pickalot är idag Cloettas egna plockbolag som utför uppdrag för varumärkena CandyKing, Parrots samt Cloettas egna koncept inom pick & mix. Cloetta Sverige ingår i Cloetta-koncernen med verksamhet i flera länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Välkommen att läsa mer på: http://www.cloetta.se
