Cloetta söker godisplockare i Sundsvall MO/extra personal till Halloween!
2025-08-13
Vad kan vi erbjuda dig?
Vill du ha ett arbete med varierande arbetsdagar och positiva möten? Vill du ha ett fritt och självständigt arbete?
Dina framtida arbetsuppgifter
Du ser till att lösvikts- och naturgodis avdelningar är välfyllt och ser säljande ut i butik. Man utför löpande rengörings rutiner och att göra beställningar ingår också i arbetsuppgifterna. Det är ett aktivt arbete där dagarna går fort. Du kommer att arbeta med att fylla på produkter som du hämtar på butikens lager. Du representerar Cloetta när du är ute i butik både för butikens personal och deras kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett positivt, engagerande och trevligt bemötande och som förstår att goda relationer med butikerna är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete. Arbetet sker i butiksmiljö och är fysiskt. Det krävs effektivitet, ordningssinne, styrka och förmåga att planera, ta eget ansvar och att kunna arbeta självständigt. Samtidigt måste du vara flexibel och ha förmåga att lösa uppgifter med kort varsel. Hos oss får du utbildning och förutsättningar för att lyckas.
Har du tidigare erfarenhet mot dagligvaruhandeln eller har jobbat i butik är detta ett plus.
B-körkort och tillgång till egen bil (fyllda 18 år) är ett krav för tjänsten!
Anställningsvillkor
Vi behöver extra personal till Halloween och man behöver vara tillgänglig under vecka 42-44 då vi har högt tryck ute i butikerna. Det kommer att planeras in några dagars utbildning i början av perioden och där har man dialog med arbetsledaren. Fokus på arbetsuppgifterna är att vara ute i butiker och fylla på godis. Vid anställning kommer vi att informera om schema kring dagar och timmar. Det kommer även att finnas möjlighet till att kunna arbeta extra vid andra behov utöver Halloween.
Detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund tillämpas.
Vill du också jobba i ett företag med stolta medarbetare med lång erfarenhet? Skicka då in din ansökan senast den 15 september 2025.
Vi jobbar med löpande urval så ansök gärna direkt. Frågor besvaras av våra Teamledare. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Cloetta har en stark position på den svenska konfektyrmarknaden. I Cloettas förvärv av Candyking 2017 ingick även Pickalot, ett plockbolag som sedan starten 2007 varit experter på pick & mix-hantering. Pickalot är idag Cloettas egna plockbolag som utför uppdrag för varumärkena CandyKing, Parrots samt Cloettas egna koncept inom pick & mix. Cloetta Sverige ingår i Cloetta-koncernen med verksamhet i flera länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Välkommen att läsa mer på: http://www.cloetta.se
