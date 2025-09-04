Cloetta söker godisplockare i Östersund/Åre-Tillsvidaretjänst!
2025-09-04
Starka varumärken, varierande arbetsuppgifter, intressanta utmaningar och ett stort eget ansvar är några av de saker som kännetecknar att vara butikskonsulent inom Cloetta Sverige!
Vill du vara med i ett vinnande team? Är du en person som vågar att ta ansvar och ge det lilla extra för att nå våra gemensamma mål? Motiveras du av att skapa resultat som göra skillnad? Då kan du vara den kandidat vi söker.
Cloetta har en stark position på den svenska konfektyrmarknaden med många välkända varumärken inom förpackat godis samt egna lösviktskoncept både på godis- och snacksprodukter vilket gör oss till en stor och viktig leverantör till handeln. Till Östersund söker vi nu butikskonsulent som ska ge service och ta hand om våra kunder på området.
Som butikskonsult kommer du att bli en del av ett starkt team bestående av andra butikskonsulter, vår säljorganisation och en teamledare som ansvarar för regionens alla butikskonsulenter. Vi arbetar med starka varumärken och många gånger är det inte långt från idè till handling. Som person är du positiv och ser möjligheter snarare än begränsningar.
Vi förväntar oss att du är ordningsam, har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, är villig att anstränga dig det lilla extra och dessutom vill utveckla dig personligen.
• kan skapa och upprätthålla goda relationer med kunder
• ha motivation att göra skillnad
• är strukturerad och ansvarsmedveten samt resultatinriktad
• har hög energinivå, humor och kan vara en aktiv spelare i ett lag
• bor i det aktuella området eller omnejd, har B-körkort och egen bil (fyllda 18 år)
Vi erbjuder:
• ett spännande, flexibelt och självständigt arbete
• vi tillämpar Handels kollektivavtal
• lön enligt Handels kollektivavtal samt körersättning med egen bil
Primära uppgifter:
• påfyllning, service, städning och produktbeställning av lösviktkoncept
• påfyllning och exponering av Cloettas övriga produkter.
Anställningsvillkor:
Vi erbjuder dig en tjänst som börjar med en provanställning och övergår till en tillsvidareanställning på 22,5 timmar per vecka.
Du kommer att vara en viktig del av vårt team som verkar i Åre, Östersund, Lit och Hammerdal, med störst fokus på Åre (2 dagar i veckan). Det innebär att du får uppleva variation i arbetsmiljö och köra en del i tjänsten. Körning mellan orterna ingår, och du får milersättning när du använder egen bil i tjänsten.
Vill du jobba mer? Det finns möjlighet till extra timmar vid arbetstoppar och särskilda behov - en chans att både utvecklas och påverka din arbetstid.
Vi planerar start i början av september, och du får en gedigen introduktion och utbildning för att känna dig trygg och välkommen från dag ett.
Vill du också jobba i ett företag med stolta medarbetare med lång erfarenhet? Skicka då in din ansökan senast den 14 september 2025.
Vi jobbar med löpande urval så ansök gärna direkt. Frågor besvaras av vår teamledare Sari Mäki-Mantila och tillträde är enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Cloetta har en stark position på den svenska konfektyrmarknaden. I Cloettas förvärv av Candyking 2017 ingick även Pickalot, ett plockbolag som sedan starten 2007 varit experter på pick & mix-hantering. Pickalot är idag Cloettas egna plockbolag som utför uppdrag för varumärkena CandyKing, Parrots samt Cloettas egna koncept inom pick & mix. Cloetta Sverige ingår i Cloetta-koncernen med verksamhet i flera länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Välkommen att läsa mer på: http://www.cloetta.se
