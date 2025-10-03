Clinica Verde by Style Studio söker Nagelterapeuter!

Style Studio Sverige AB / Hälsojobb / Göteborg
2025-10-03


Visa alla hälsojobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Style Studio Sverige AB i Göteborg

Vi öppnar snart Clinica Verde by Style Studio - en exklusiv skönhetssalong som erbjuder helhetslösningar för hår, naglar, hud och estetiska behandlingar. Nu söker vi flera duktiga och passionerade medarbetare till vårt team i Göteborg!

Manikyr & Pedikyr / Nagelterapeut (2 personer)

Vi söker nagelterapeuter med både känsla för estetik och professionell precision.

Publiceringsdatum
2025-10-03

Dina arbetsuppgifter
Manikyr & pedikyr

Akryl, gelé och nagelförlängningar

Nagelförstärkning, lackning & design

Nagelvård för både naturliga och konstnaglar

Vi söker dig som:

Har utbildning och erfarenhet inom nagelterapi

Är social, noggrann och kreativ

Talar svenska och engelska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@stylestudio.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Style Studio Sverige AB (org.nr 559483-1843)

Jobbnummer
9540438

Prenumerera på jobb från Style Studio Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Style Studio Sverige AB: