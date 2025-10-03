Clinica Verde by Style Studio söker Nagelterapeuter!
2025-10-03
Vi öppnar snart Clinica Verde by Style Studio - en exklusiv skönhetssalong som erbjuder helhetslösningar för hår, naglar, hud och estetiska behandlingar. Nu söker vi flera duktiga och passionerade medarbetare till vårt team i Göteborg!
Manikyr & Pedikyr / Nagelterapeut (2 personer)
Vi söker nagelterapeuter med både känsla för estetik och professionell precision.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Manikyr & pedikyr
Akryl, gelé och nagelförlängningar
Nagelförstärkning, lackning & design
Nagelvård för både naturliga och konstnaglar
Vi söker dig som:
Har utbildning och erfarenhet inom nagelterapi
Är social, noggrann och kreativ
Talar svenska och engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@stylestudio.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Style Studio Sverige AB
(org.nr 559483-1843) Jobbnummer
9540438