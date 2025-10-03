Clinica Verde by Style Studio söker make up artist för permanent makeup!
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Permanent Makeup Artist (1-2 personer)
Vi söker skickliga PMU-artister med öga för detaljer.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Browlift & lashlift
Microblading & ögonbrynsplockning/trådning
Läppkorrektur
Ansiktsbehandlingar
Meriterande:
Laserbehandlingar för hårborttagning
Fettfrysning & andra hudförbättrande behandlingar
Vi söker dig som:
Har erfarenhet & utbildning inom PMU
Är social, trevlig och resultatinriktad
Talar svenska och engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@stylestudio.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Style Studio Sverige AB
(org.nr 559483-1843) Jobbnummer
9540446