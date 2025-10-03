Clinica Verde by Style Studio söker make up artist för permanent makeup!

Style Studio Sverige AB / Hälsojobb / Göteborg
2025-10-03


Permanent Makeup Artist (1-2 personer)

Vi söker skickliga PMU-artister med öga för detaljer.

Publiceringsdatum
2025-10-03

Dina arbetsuppgifter
Browlift & lashlift
Microblading & ögonbrynsplockning/trådning
Läppkorrektur
Ansiktsbehandlingar

Meriterande:

Laserbehandlingar för hårborttagning
Fettfrysning & andra hudförbättrande behandlingar

Vi söker dig som:

Har erfarenhet & utbildning inom PMU
Är social, trevlig och resultatinriktad
Talar svenska och engelska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@stylestudio.nu

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Style Studio Sverige AB (org.nr 559483-1843)

Jobbnummer
9540446

