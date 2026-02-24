Clinic Divine i Stockholm söker hudterapeut
Sybro Beauty AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sybro Beauty AB i Stockholm
Clinic Divine har två salonger i Stockholm. Salongerna har flera ljusa och luftiga behandlingsrum för att skapa en fräsch och trevlig atmosfär. Vårt team utmärker sig för sin professionalitet och omtanke i en miljö som andas harmoni och lyx.
Vi är måna om att de som kommer till oss får en skön stund av avkoppling och välbefinnande. Till toner av lugn musik kan de slappna av fullt ut, oavsett behandling. För att kunna erbjuda den bästa servicen ställer vi höga krav på våra hudterapeuter som jobbar hos oss.
För att jobba med oss på en av de mest framgångsrika salongerna i Sverige bör du vara mycket flexibel, driven, ansvarstagande, och ha lätt för att samarbeta. Vi ser gärna att du har ett intresse för och är duktig på att vaxa, då det är en av våra specialiteter. Det är ett plus om du kan brasiliansk vaxning men inget krav. Meriterande är även om du har arbetat med M Picaut, Circadia, Dr Dennis Gross, lashlift, DermaplanePro & Dermapen 4. Clinic Divine har funnits i Stockholm sedan 2008.
Vi söker dig som är utbildad hudterapeut med SHR och CIDESCO-examen att jobba hos oss på heltid i Stockholm, med start efter överenskommelse.
Du behöver vara medlem i SHR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: tara@clinicdivine.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan hudterapeut Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sybro Beauty AB
(org.nr 556852-9852), http://www.clinicdivine.se Arbetsplats
Clinic D-Vine På Söder AB Kontakt
Tara Noori tara@clinicdivine.se Jobbnummer
9759649