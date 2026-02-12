Client Manager Till Sunt - För Dig Med Vinnarskalle Och Laganda

Athletic Work Nordic AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-02-12


Vill du jobba med native advertising i Nordens ledande plattform - och samtidigt ta med dig driv, disciplin och tävlingsinstinkt från idrottsvärlden in i affärslivet?
SUNT är Nordens ledande plattform för native advertising och content display. Vi hjälper annonsörer att nå rätt målgrupp genom kvalitativt innehåll i trovärdiga redaktionella miljöer.
Nu växer vi snabbt och söker två Client Managers som vill vara med och bygga framtidens direktkundsaffär.
Om rollen
Som Client Manager hos oss ansvarar du för hela matchen - från första kundkontakt till kampanj, affär och uppföljning.
Du jobbar nära våra interna team och hjälper kunder att lyckas genom smart rådgivning, starkt innehåll och tydliga resultat.
Det är en roll med mycket ansvar, högt tempo och stora möjligheter att påverka.
Vi söker dig som har idrottsmentalitet
Vi tror att många av de bästa säljarna och relationsbyggarna kommer från idrottsvärlden.
Därför värdesätter vi särskilt dig som är aktiv idrottare eller har en bakgrund inom sport.
Du känner igen dig i att:

Du gillar att jobba mot tydliga mål

Du har disciplin och tar ansvar för din prestation

Du drivs av utveckling, feedback och ständig förbättring

Du är en lagspelare som bygger relationer både internt och externt

Du har tävlingsinstinkt men också ödmjukhet och långsiktighet

Erfarenhet av media, digital annonsering eller B2B är meriterande - men inget krav. Rätt mindset slår alltid ett perfekt CV.
Vi erbjuder
En nyckelroll i Nordens ledande native advertising-plattform

Möjlighet att vara med på en snabb tillväxtresa

En kultur med energi, ambition och lagkänsla

Tydlig onboarding, stort ansvar och konkurrenskraftig ersättning

Låter det här som nästa steg i din karriär? Ansök och bli en del av SUNT - där affärer och idrottsmentalitet möts.

Mer info hittar du på www.athletiwork.se eller www.athleticwork.se/lediga-jobb för att andra tjänster som teamet på Athletic Work tillsätter just nu

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7215176-1837797".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Athletic Work Nordic AB (org.nr 559459-0456), https://athleticwork.teamtailor.com
Stureplan 1 (visa karta)
111 45  STOCKHOLM

Arbetsplats
Athletic Work

Jobbnummer
9737914

