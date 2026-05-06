Client Delivery Manager till marknadsledande leverantör av retail-system
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera projektledning med kundansvar, och samtidigt vara med och leverera innovativa produkter? Vi söker nu en Client Delivery Manager som vill arbeta i en dynamisk miljö med stor variation av kunder, från globala aktörer till mindre bolag.
Om rollen
Som Client Delivery Manager har du en självständig och central roll där du ansvarar för kundengagemang och den operativa leveransen. Rollen är en kombination av projektledning och service delivery, vilket innebär att du både driver implementationsprojekt och ansvarar för kundrelationen i förvaltnings- och supportfaser.
Du har ett helhetsansvar för kundengagemanget - från planering och implementation till långsiktig utveckling, roadmap och affär. Du fungerar som kundens primära kontaktpunkt och säkerställer att leveransen håller hög kvalitet, samtidigt som du bygger starka och långsiktiga relationer.
Rollen innebär stor frihet att forma ditt eget arbete och du arbetar nära både interna team och kunder. Du hanterar flera kunder parallellt, vilket skapar en varierad och utvecklande vardag där du får arbeta med innovativa produkter i framkant.
Du blir en del av ett internationellt team med kollegor i Sverige, Norge och Nederländerna. Rollen innebär nära samarbete med både lokala och globala funktioner, där du får möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och kundrelationer.
Här får du arbeta i en varierad miljö med stor frihet, där du är med och skapar värde genom innovativa lösningar för retailbranschen.
Huvudsakliga ansvarsområdenHa det övergripande ansvaret för kundengagemang och leverans
Ansvara för kundrelation, förväntanshantering och kommunikation
Äga budget, prognos samt resultat (P&L) för dina uppdrag
Driva implementationsprojekt samt hantera löpande Service Delivery
Identifiera och driva merförsäljning av tjänster samt stötta produktförsäljning
Planera och koordinera leveranser över flera team och funktioner
Säkerställa framdrift och hantera risker, problem och avvikelser
Estimering, budgetering, rapportering och fakturering
Fungera som "voice of the customer" internt
Samarbeta nära supportorganisationen och följa upp incident- och problemhantering
Vi söker dig som
Du har en bakgrund inom projektledning och trivs i en roll där du får kombinera struktur, affärsförståelse och relationsbyggande. Du är självgående och trygg i att ta ansvar för både leverans och kunddialog.
Vi tror att du är:
Analytisk, strukturerad och kommunikativ
Affärsdriven och förtroendeingivande
Självständig och ansvarstagande
Nyfiken och lösningsorienterad
Vi ser även att du har:
Akademisk examen, gärna inom projektledning
Cirka 3-5 års erfarenhet av projektledning eller liknande roll
Erfarenhet av mjukvaruleveranser och SaaS-lösningar
God kunskap inom budget- och prognoshantering
Goda kunskaper inom planering, uppföljning och rapportering
Erfarenhet av stakeholder management
Erfarenhet av verktyg som Jira, Power BI och Microsoft Office
Svenska är meriterande då flera kunder är svensktalande
Övrig informationOmfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Start: september eller enligt överenskommelse
Rekryteringsansvarig: Johanna Norman
Lön: Fast månadslön
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. För denna roll kommer du att vara anställd som konsult på Friday med vision att gå över i en anställning hos kundföretaget.
Om Friday
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
