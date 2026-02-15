Clean Hansa söker storstädare och flyttstädare i Stockholm

Clean Hansa AB / Städarjobb / Stockholm
2026-02-15


Clean Hansa växer och vi söker fler duktiga städare till vårt team i Stockholm.
Vi jobbar med kvalitet, trygghet och bra service. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att göra våra kunder nöjda.
Om jobbet
Du kommer att arbeta med:

Storstädning

Flyttstädning

Du jobbar hemma hos privatpersoner i Stockholmsområdet.
Dina arbetsuppgifter kan vara:

Följa checklistor och göra noggrann storstädning

Göra flyttstädning enligt våra regler och garanti

Rengöra kök, badrum, golv och fönster ordentligt

Vara trevlig och professionell mot kunder

Jobbet är fysiskt och du rör dig mycket under dagen.
Du kan arbeta som timanställd, deltid eller heltid enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av storstäd eller flyttstäd (krav)

Arbetar noggrant och effektivt

Tar ansvar för ditt arbete

Kan prata enkel svenska eller engelska

Är pålitlig och kan arbeta självständigt

Mycket meriterande:

B-körkort

Vi erbjuder
Kollektivavtal och trygga villkor

Timlön enligt kollektivavtal + OB på kväll och helg

13,2 % semesterersättning

Försäkring och tjänstepension

Stöd från arbetsledare och tydliga instruktioner

Anställning
Timanställning, deltid eller heltid

Provanställning eller tillsvidare enligt avtal

Start enligt överenskommelse

Lön enligt kollektivavtal

Placering
Du arbetar ute hos kunder i Stockholmsområdet. Startplats kan variera beroende på uppdrag.
Rekrytering
Vi går igenom ansökningar löpande.
Steg i processen:

Telefonintervju

Praktiskt test

Anställning

Vi gör bakgrundskontroll innan anställning. Du behöver ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Ansök idag
Skicka ditt CV och en kort presentation om dig själv.
Vi ser fram emot att höra från dig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7231501-1842886".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Clean Hansa AB (org.nr 559466-5928), https://jobb.cleanhansa.se
Bangatan 26 (visa karta)
151 32  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Clean hansa

Jobbnummer
9743231

