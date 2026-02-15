Clean Hansa söker storstädare och flyttstädare i Stockholm
2026-02-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Södertälje
Clean Hansa växer och vi söker fler duktiga städare till vårt team i Stockholm.
Vi jobbar med kvalitet, trygghet och bra service. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att göra våra kunder nöjda.
Om jobbet
Du kommer att arbeta med:
Storstädning
Flyttstädning
Du jobbar hemma hos privatpersoner i Stockholmsområdet.
Dina arbetsuppgifter kan vara:
Följa checklistor och göra noggrann storstädning
Göra flyttstädning enligt våra regler och garanti
Rengöra kök, badrum, golv och fönster ordentligt
Vara trevlig och professionell mot kunder
Jobbet är fysiskt och du rör dig mycket under dagen.
Du kan arbeta som timanställd, deltid eller heltid enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av storstäd eller flyttstäd (krav)
Arbetar noggrant och effektivt
Tar ansvar för ditt arbete
Kan prata enkel svenska eller engelska
Är pålitlig och kan arbeta självständigt
Mycket meriterande:
B-körkort
Vi erbjuder
Kollektivavtal och trygga villkor
Timlön enligt kollektivavtal + OB på kväll och helg
13,2 % semesterersättning
Försäkring och tjänstepension
Stöd från arbetsledare och tydliga instruktioner
Anställning
Timanställning, deltid eller heltid
Provanställning eller tillsvidare enligt avtal
Start enligt överenskommelse
Lön enligt kollektivavtal
Placering
Du arbetar ute hos kunder i Stockholmsområdet. Startplats kan variera beroende på uppdrag.
Rekrytering
Vi går igenom ansökningar löpande.
Steg i processen:
Telefonintervju
Praktiskt test
Anställning
Vi gör bakgrundskontroll innan anställning. Du behöver ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Ansök idag
Skicka ditt CV och en kort presentation om dig själv.
Vi ser fram emot att höra från dig
