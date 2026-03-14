Clavister söker Sales Specialist - Nätverkssäkerhet & Brandvägg
2026-03-14
Svenska Clavister är en ledande europeisk leverantör av avancerade cybersäkerhetslösningar med särskilt fokus på nätverkssäkerhet och brandväggar. I en tid där den globala hotbilden ökar och frågor kring digital suveränitet, dataskydd och kontroll över kritisk infrastruktur blir allt viktigare, hjälper vi organisationer att bygga säkerhet med europeiska värderingar som grund. Vi erbjuder högpresterande, skalbara och innovativa säkerhetslösningar utvecklade i Sverige, Europa - för organisationer som värdesätter transparens, kontroll och långsiktig säkerhet.
Nu söker vi en affärsdriven Sales Specialist inom nätverkssäkerhet som vill vara med och stärka vår position på marknaden och utmana de globala aktörerna.
Om rollen
I rollen som Sales Specialist - Nätverkssäkerhet ansvarar du för att driva och utveckla affären inom brandväggs- och nätverkssäkerhetslösningar mot enterprise-kunder och strategiska konton.
Du leder komplexa affärer från första dialog till avslut och vidareutveckling - ofta i konkurrens med etablerade globala leverantörer såsom Fortinet, Cisco, Check Point, Palo Alto Networks, WatchGuard, Sophos och Juniper Networks.
Ditt fokus omfattar:
Next-Generation Firewalls (NGFW)
Perimeterskydd och nätverkssegmentering
SD-WAN
Zero Trust Network Access - arkitektur
Säker kommunikation och skydd av samhällskritisk infrastruktur (OT)
Du agerar strategisk rådgivare till CISO, CIO och IT-ledning - inte bara kring teknikval, utan även kring långsiktig säkerhetsstrategi, regelefterlevnad och digital självbestämmanderätt.
En viktig del av rollen är att kunna föra dialog kring:
Europeisk digital suveränitet
Datasuveränitet och regulatoriska krav
Risker kopplade till beroende av icke-europeiska säkerhetsleverantörer
Strategiska val av säkerhetspartner för offentlig sektor och kritisk infrastruktur
För rätt person finns möjlighet att ta en ledande roll inom specialistteamet och bidra till att vidareutveckla vår go-to-market-strategi inom nätverkssäkerhet med ett tydligt europeiskt perspektiv. Publiceringsdatum2026-03-14Profil
Vi söker dig som idag arbetar i leverantörsledet inom nätverkssäkerhet eller brandväggar - exempelvis hos Fortinet, Cisco, Check Point, Palo Alto Networks, WatchGuard, Sophos eller Juniper Networks - och som vill ta nästa steg i en mer entreprenöriell miljö där europeisk teknik och oberoende står i fokus.
Du:
Har starkt affärsdriv och dokumenterad framgång inom enterprise-försäljning
Är van att driva konkurrensutsatta affärer med långa och komplexa säljcykler
Har djup förståelse för brandväggsmarknaden och nätverksarkitektur
Förstår den strategiska betydelsen av europeisk digital suveränitet
Kan översätta tekniska och regulatoriska krav till affärsvärde
Är trygg i dialog med C-level och beslutsfattare
Trivs med att arbeta strategiskt och långsiktigt relationsbyggande
Du motiveras av att vinna affärer - men också av att bidra till att stärka Europas oberoende inom cybersäkerhet.
Krav för tjänsten
6-10 års erfarenhet av lösningsorienterad B2B-försäljning inom nätverkssäkerhet
Dokumenterad erfarenhet av försäljning av brandväggs- och säkerhetslösningar
Erfarenhet från leverantörsledet inom cybersecurity är starkt meriterande
Vana att arbeta med strategiska kundkonton och komplexa upphandlingar
Förmåga att driva rådgivande dialoger på C-level
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av offentlig sektor, försvar eller samhällskritisk infrastruktur
Förståelse för regulatoriska ramverk och europeiska säkerhetskrav
Erfarenhet av att bygga upp marknad eller affärsområdeSå ansöker du
Hos Clavister får du möjlighet att arbeta med europeiskutvecklade säkerhetslösningar i teknikens framkant. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team där innovation, kvalitet och oberoende står i centrum.
I en tid där valet av säkerhetsleverantör är en strategisk fråga - inte bara en teknisk - spelar du en central roll i att hjälpa organisationer fatta medvetna, långsiktiga och suveräna säkerhetsbeslut.
Vill du vara med och stärka Europas cybersäkerhet och utmana de globala jättarna inom brandvägg och nätverkssäkerhet?
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Om du vill arbeta med affärer som gör verklig skillnad för Europas digitala säkerhet, ser vi fram emot att höra från dig redan idag.
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clavister Security AB
