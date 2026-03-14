Clavister söker Sales Specialist - Nätverkssäkerhet & Brandvägg

Clavister Security AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-14


Svenska Clavister är en ledande europeisk leverantör av avancerade cybersäkerhetslösningar med särskilt fokus på nätverkssäkerhet och brandväggar. I en tid där den globala hotbilden ökar och frågor kring digital suveränitet, dataskydd och kontroll över kritisk infrastruktur blir allt viktigare, hjälper vi organisationer att bygga säkerhet med europeiska värderingar som grund. Vi erbjuder högpresterande, skalbara och innovativa säkerhetslösningar utvecklade i Sverige, Europa - för organisationer som värdesätter transparens, kontroll och långsiktig säkerhet.
Nu söker vi en affärsdriven Sales Specialist inom nätverkssäkerhet som vill vara med och stärka vår position på marknaden och utmana de globala aktörerna.
Om rollen
I rollen som Sales Specialist - Nätverkssäkerhet ansvarar du för att driva och utveckla affären inom brandväggs- och nätverkssäkerhetslösningar mot enterprise-kunder och strategiska konton.
Du leder komplexa affärer från första dialog till avslut och vidareutveckling - ofta i konkurrens med etablerade globala leverantörer såsom Fortinet, Cisco, Check Point, Palo Alto Networks, WatchGuard, Sophos och Juniper Networks.
Ditt fokus omfattar:

Next-Generation Firewalls (NGFW)

Perimeterskydd och nätverkssegmentering

SD-WAN

Zero Trust Network Access - arkitektur

Säker kommunikation och skydd av samhällskritisk infrastruktur (OT)

Du agerar strategisk rådgivare till CISO, CIO och IT-ledning - inte bara kring teknikval, utan även kring långsiktig säkerhetsstrategi, regelefterlevnad och digital självbestämmanderätt.
En viktig del av rollen är att kunna föra dialog kring:

Europeisk digital suveränitet

Datasuveränitet och regulatoriska krav

Risker kopplade till beroende av icke-europeiska säkerhetsleverantörer

Strategiska val av säkerhetspartner för offentlig sektor och kritisk infrastruktur

För rätt person finns möjlighet att ta en ledande roll inom specialistteamet och bidra till att vidareutveckla vår go-to-market-strategi inom nätverkssäkerhet med ett tydligt europeiskt perspektiv.


Profil
Vi söker dig som idag arbetar i leverantörsledet inom nätverkssäkerhet eller brandväggar - exempelvis hos Fortinet, Cisco, Check Point, Palo Alto Networks, WatchGuard, Sophos eller Juniper Networks - och som vill ta nästa steg i en mer entreprenöriell miljö där europeisk teknik och oberoende står i fokus.
Du:

Har starkt affärsdriv och dokumenterad framgång inom enterprise-försäljning

Är van att driva konkurrensutsatta affärer med långa och komplexa säljcykler

Har djup förståelse för brandväggsmarknaden och nätverksarkitektur

Förstår den strategiska betydelsen av europeisk digital suveränitet

Kan översätta tekniska och regulatoriska krav till affärsvärde

Är trygg i dialog med C-level och beslutsfattare

Trivs med att arbeta strategiskt och långsiktigt relationsbyggande

Du motiveras av att vinna affärer - men också av att bidra till att stärka Europas oberoende inom cybersäkerhet.

Krav för tjänsten

6-10 års erfarenhet av lösningsorienterad B2B-försäljning inom nätverkssäkerhet

Dokumenterad erfarenhet av försäljning av brandväggs- och säkerhetslösningar

Erfarenhet från leverantörsledet inom cybersecurity är starkt meriterande

Vana att arbeta med strategiska kundkonton och komplexa upphandlingar

Förmåga att driva rådgivande dialoger på C-level

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av offentlig sektor, försvar eller samhällskritisk infrastruktur

Förståelse för regulatoriska ramverk och europeiska säkerhetskrav

Erfarenhet av att bygga upp marknad eller affärsområde

Så ansöker du
Hos Clavister får du möjlighet att arbeta med europeiskutvecklade säkerhetslösningar i teknikens framkant. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team där innovation, kvalitet och oberoende står i centrum.
I en tid där valet av säkerhetsleverantör är en strategisk fråga - inte bara en teknisk - spelar du en central roll i att hjälpa organisationer fatta medvetna, långsiktiga och suveräna säkerhetsbeslut.
Vill du vara med och stärka Europas cybersäkerhet och utmana de globala jättarna inom brandvägg och nätverkssäkerhet?
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Om du vill arbeta med affärer som gör verklig skillnad för Europas digitala säkerhet, ser vi fram emot att höra från dig redan idag.
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader.

Sista dag att ansöka är 2026-09-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Clavister Security AB (org.nr 556546-1877), https://careers.clavister.com
Söder Mälarstrand 71 (visa karta)
118 25  STOCKHOLM

Arbetsplats
Clavister

