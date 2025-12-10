Claims Officer inom chargeback & betalkortsreklamationer
2025-12-10
SJR tillsätter nu en Claims Officer inom chargeback & betalkortsreklamationer till bank i Solna. Vår kund sitter i fina moderna lokaler, nära Mall of Scandinavia med bra kommunikationer som tunnelbana, buss och pendeltåg. Detta är ett konsultuppdrag med start i början av januari och inledningsvis 6 månader, med chans till förlängning.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
I rollen som Claims Officer kommer du arbeta med reklamationer och chargeback-processer inom betalkortsområdet. Rollen passar dig som trivs i en analytisk och regelstyrd miljö där du får kombinera kundkontakt, utredning och noggrant administrativt arbete. Du blir en viktig del av teamet och säkerställer att reklamationsärenden hanteras korrekt, effektivt och i enlighet med Mastercards regelverk och interna rutiner.
Ansvarsområden
• Hantera reklamationer och chargeback-ärenden enligt Mastercards samt interna regelverk
• Vara second line support till Kundservice och vid behov ha direktkontakt med kunder
• Bedöma inkomna ärenden och utesluta first party fraud och friendly fraud
• Förbereda betalningsunderlag och säkerställa korrekta återbetalningar
• Genomföra noggranna analyser och dokumentation i varje ärende
Lämplig bakgrund
Du har god förståelse för regelverk inom kortbetalningar och är väl insatt i Mastercards chargeback-processer. Med erfarenhet från en liknande roll är du van att tolka och tillämpa regelverk och rutiner, och du trivs i ett arbete som präglas av struktur och detaljfokus. Rollen förutsätter stark administrativ och analytisk förmåga, samt en trygghet i att hantera konfidentiell information. Du kommunicerar tydligt och professionellt på både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du har lätt för att analysera komplex information och fatta välgrundade beslut även under tidspress. Du är lösningsorienterad, kvalitetsmedveten och har ett naturligt fokus på riskminimering. Du trivs med samarbete, är prestigelös i din dialog och bidrar till en positiv teamkultur.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Atena Kamaliha. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-01-09.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
