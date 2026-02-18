CK Klinikerna Kirurgi letar efter en sjuksköterska
2026-02-18
CK Klinikerna - Kirurgi letar efter en legitimerad sjuksköterska.
Uppdraget
CK Klinikerna - Kirurgi (Boo Sjukhus), en del av Carballos Klinic AB, har avtal med Region Stockholm, Uppsala och Norrbotten att bedriva operationer inom allmänkirurgi och kolorektalkirurgi.
På CK Klinikerna - Kirurgi genomför vi utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter i behov av kirurgisk behandling för exempelvis bråck, gallsten, stomi, ärrbråck, estetisk kirurgi, bariatrisk kirurgi, proktologiska besvär samt hudförändringar, vilka varken kräver akutsjukhusens resurser eller kan utföras av primärvården. LEON-principen (Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå) är vägledande. Målgruppen är samtliga patienter folkbokförda i Sverige.
Vi har byggt upp en fullt utrustad modern operationsavdelning med 2 operationssalar, uppvakningsavdelning, vårdavdelning, en sterilcentral samt nyrenoverade mottagningslokaler.
CK Klinikerna - Kirurgi
CK Klinikerna - Kirurgi avser arbeta med ett sjukdomsförebyggande, hälsofrämjande förhållningssätt med patienten i centrum vid varje frågeställning. Det innebär att stor vikt läggs vid patientens förväntningar och upplevelser av vården. Vi är professionella och visar alltid respekt för människors lika värde. Detta är särskilt viktigt även när det kommer till våra medarbetare då våra resultat beror till stor del på deras kunskap och arbetsglädje. God kvalitet i vården av våra patienter, ett vetenskapligt beprövat förhållningssätt och goda arbetsförhållanden för våra medarbetare är A och O för att uppnå våra mål och kunna erbjuda våra patienter bästa tänkbara service.
CK Klinikerna - Kirurgi följer visionen och värdegrunden som gäller för hela Carballos Klinic AB 's koncern. Ledorden "Passion för kvalitét" strävar efter hög kvalitet inom samtliga verksamheter och innebär att vi gör rätt saker i rätt tid och alltid levererar en högkvalitativ vård, vi lägger därför mycket stor vikt vid både rekrytering av kompetent personal och uppföljning av avvikelser vilket i sin tur ger oss möjlighet till ständiga förbättringar. Principerna i "LEAN-Healthcare" utgör en naturlig och central del I verksamheten. Vården som bedrivs inom CK Klinikerna - Kirurgi siktar till att vara det självklara valet när det gäller planerad kirurgisk specialistvård för invånarna i Sverige och kommer att genom hög tillgänglighet, närhet och kvalitet.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig möjligheten växa med oss och vara med på en spännande, fartfylld resa med hög delaktighet och stimulerande arbetsuppgifter där vi tillsammans kommer att bedriva och utveckla framtidens kirurgi.
Arbetet är mycket varierande och du kommer att få arbeta i flera områden i vår verksamhet allt från mottagningsarbete, endoskopi, uppvak, teleq, eftervård samt ansvarsområde över ett av våra områden (kolorektal, bråck, gallor, stomier, plastik mm). Vi kan lova dig en utvecklade tjänst som passar dig som vill jobba brett och tillgodogöra en bred kompetens. Ledningen finns på ett armslängds avstånd och beslutsvägarna är korta.
Arbete huvudsakligen vardagar, inga helger
Kollektivavtal
Dina personliga egenskaper:
Vi söker en glad, erfaren, godhjärtad och omtänksam sjuksköterska som inte är rädd för utmaningar, van vid att ha "många bollar i luften" och har en allmänt positiv inställning till förändring och nya arbetssätt. God samarbetsförmåga och engagemang är grundläggande och vi lägger därför stor vikt på personliga egenskaper. Vi kommer så småningom att bedriva utbildning inom verksamheten. Intresse för utbildningsfrågor och handledning är därför prioriterat.
Dina kvalifikationer:
Du är sjuksköterska med erfarenhet eller viljan av att utvecklas inom en bred kirurgisk enhet. Tidigare arbete på mindre enheter är mycket fördelaktigt
Anställningsform:
Heltid, 40h/v. Kan diskuteras
V.g. bifoga både ett personligt brev och CV. Välkommen med din ansökan!
Ansökan skickas till:malin@ckkirurgkliniken.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: malin@ckkirurgkliniken.se
