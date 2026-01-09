Civilingenjörsstudent med intresse för praktiskt arbete på reningsverk
Älska vardagen. Jobba för framtiden.
Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand. När du jobbar på Nodra är du en av de som ser till att Norrköping verkligen fungerar, lever och växer. För att kunna göra det är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Gemensamt bidrar vi till ett smart och hållbart samhälle. Idag och i framtiden.
Vi söker nu en semestervikarie till vår enhet Drift och Underhåll. Denna tjänst innefattar rollen som drifttekniker och har sin placering på Slottshagens reningsverk.Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Du ska i samarbete med ordinarie personal sköta och underhålla våra processanläggningar, reningsverk och pumpstationer. I arbetsuppgifterna ingår processövervakning, enklare reparationsarbeten, funktionskontroller, rengöring av instrument med mera. Arbetet är omväxlande och ger den intresserade möjligheten till att få en god inblick i vattenreningsprocessen. Om intresse finns kan det även bli aktuellt att stötta våra processingenjörer med arbetsuppgifter av mer analytiskkaraktär. Arbetstiderna är vardagar mellan kl: 07:00 och 16:00.
Om dig
Vi söker dig som har en påbörjad eller avslutad civilingenjörsutbildning och är intresserad av att arbeta praktiskt med vattenrening. Har du tidigare erfarenhet av semestervikariat eller liknande inom branschen är det meriterande. B-körkort är även ett krav för tjänsten. Som person är du positiv, kreativ, flexibel och gillar att lösa problem. Du har en god samarbetsförmåga och är inte rädd för att skita ner händerna.
En bra vardag på jobbet
På Nodra arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vi tror att en trevlig, öppen och hjälpsam atmosfär bidrar till ett gott resultat i arbetet. Som semestervikarie hos oss får du ett roligt och aktivt arbete!Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten kontakta gruppchef Magnus Eliasson, magnus.eliasson@nodra.se
. Facklig information får du av Roger Allen (Vision) tfn. 011-15 36 18 eller Anna Lundqvist (Sveriges Ingenjörer) tfn. 011-15 36 29.Övrig information
Tjänsten är tidsbegränsad under sommaren 2026: v.24 till v.33, med viss flexibilitet.
Sista ansökningsdagen är 9 februari.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
